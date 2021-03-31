Правительство РК рассмотрело ход подготовки к весенним полевым работам

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход подготовки к весенним полевым работам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В текущем году планируется засеять 22,8 млн гектаров земли, что на 186,6 тыс. гектаров больше, чем в 2020 году. Зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 15,8 млн гектаров (в том числе пшеница - 12,1 млн гектаров), масличные - 3 млн гектаров, хлопчатник - 116,5 тыс. гектаров, сахарная свекла - 21,8 тыс. гектаров, овощебахчевые и картофель - 489 тыс. гектаров, кормовые культуры - 3,4 млн гектаров.

Для проведения весенних полевых работ определен необходимый объем дизтоплива - 380 тыс. тонн. Средняя цена для сельхозтоваропроизводителей составит порядка 165 тенге за литр.

В республике имеется в наличии 141,7 тыс. тракторов, 73,2 тыс. сеялок, 221,2 тыс. почвообрабатывающих орудий, 4,3 тыс. посевных комплексов. По состоянию на 29 марта 2021 года готовность сельхозтехники к проведению весенних полевых работ составляет 97%.

Для поддержки субъектов агропромышленного комплекса АО "Аграрная кредитная корпорация" выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме 70 млрд тенге. Ставка вознаграждения для конечных заемщиков не будет превышать 5% годовых. Выделенные средства позволят профинансировать 2400 субъектов АПК с охватом 3 млн гектаров посевных площадей.

Наряду с бюджетным кредитованием, в текущем году увеличен объем выделенных средств с 24,5 млрд до 45,3 млрд тенге для осуществления форвардного закупа сельскохозяйственной продукции.

Качественное и своевременное проведение весенне-полевых работ является одной из важных составляющих обеспечения продовольственной безопасности страны. В прошлом году, несмотря на пандемию, была проведена посевная на очень высоком уровне. Были четко соблюдены агротехнологии, своевременно внесены удобрения и средства защиты растений. Это позволило получить хороший урожай. В текущем году правительство также приняло все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего сева", - сказал Мамин.

Премьер-министр поручил Министерству экологии совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами принять меры по стабильному обеспечению поливной водой сельхозпроизводителей в южных регионах республики, в том числе в долгосрочной перспективе.

Акимам регионов поручено в недельный срок завершить работу по утверждению перечней и норм субсидий для сельхозпроизводителей, Министерству энергетики - обеспечить поставку необходимого количества дизтоплива для проведения посевных работ согласно утвержденному графику и ценам.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в рамках проводимой диверсификации посевных площадей уделить особое внимание увеличению объема производства социально значимых продовольственных товаров", - сказал Мамин.

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