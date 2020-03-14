Правительство США готово выделить $890 тыс. Казахстану для борьбы с коронавирусом

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - В четверг 12 марта 2020 года по инициативе международных организаций, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов встретился с директором CDC в Центральной Азии Дэниелом Сингером, с директором департамента здравоохранения USAID Джошуа Карнесом, с главой председательства Международной федерации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца в Центральной Азии (МФОККиКП) Баярмаа Лунтан и с представителями Странового офиса ВОЗ в РК, передает Kazakhstan Today.

Целью встречи было согласование консультативной и финансовой поддержки Республики Казахстан по вопросам готовности реагированию на COVID-19. Правительство США готово выделить 890 000 долларов США Казахстану для усиления потенциала борьбы с коронавирусной инфекцией. Данные средства будут реализованы через партнерские международные организации (ВОЗ, МФОККиКП, Abt Associates Inc.)", - сообщили в Минздраве РК.

В ходе встречи стороны решили создать совместную проектную команду для реализации приоритетных направлений сотрудничества, таких как инфекционный контроль в медицинских организациях, усиление лабораторных возможностей, лечение клинических случаев согласно протоколам, наблюдение и быстрое реагирование на случаи COVID-19, усиление информационной работы и др.

Министр Елжан Биртанов выразил заинтересованность в сотрудничестве в выявлении, управлении и нераспространении COVID-19.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства