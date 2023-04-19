Правительство усилит работу по поддержке молодежи категории NEET

Документом определяются компетенции ряда госорганов по адресной работе с молодежью со статусом "без работы и учебы"

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Поддержка молодежи без образования и работы категории NEET будет усилена в Казахстане. В частности, молодым людям начнут активнее помогать в трудоустройстве и оказывать другие формы поддержки. Соответствующее постановление принято правительством РК в рамках укрепления государственной молодежной политики.





Документом определяются компетенции ряда центральных госорганов по адресной работе с молодежью со статусом "без работы и учебы" (категория NEET). За Минтруда закреплено содействие в трудоустройстве временно неустроенной молодежи, а также осуществление мониторинга государственного социального заказа по вопросам трудовой занятости молодежи. Минкультуры будет осуществляться комплекс мер, направленных на организацию культурного просвещения и досуга молодежи и т.д.





Кроме того, постановлением создаются условия для утверждения квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания молодежных трудовых отрядов, а также правил внедрения индекса развития молодежи.





На сегодня доля молодежи категории NEET в республике составляет 6,3%, что является относительно низким показателем по сравнению, к примеру, с Россией, Великобританией, США, Италией и рядом других стран.





Правительство Казахстана принимает системные меры по снижению доли молодежи категории NEET посредством социальной поддержки, помощи в получении образования и трудоустройстве", - отметили в пресс-службе правительства.