Правительство утвердило комплексный план развития Экибастуза на 2021-2025 годы

НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен Комплексный план социально-экономического развития Экибастуза Павлодарской области на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава правительства отметил, что Экибастуз является крупным индустриальным и энергетическим центром не только Павлодарской области, но и всей страны. Город обладает значительным потенциалом для развития энергетической отрасли.

Реализация 114 мероприятий Комплексного плана придаст новый импульс развитию области. Инвестиции в основной капитал увеличатся в 5 раз и составят 737 млрд тенге в 2025 году, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Будут реализованы проекты по развитию инженерно-коммуникационной, индустриальной, транспортной и жилищной инфраструктуры, социальной сферы и решению экологических проблем.

Предусматривается создание индустриальной зоны, строительство заводов по производству продукции железнодорожного кластера, ферросплавов, технического кремния, полукокса, угольных электродов, кованных изделий и ремонту оборудования.

В сфере энергетики предусматривается строительство энергоблока №3 на Экибастузской ГРЭС-2 и восстановление энергоблока №1 на ГРЭС-1.

В целом, реализация Комплексного плана позволит повысить качество жизни, доходы и благосостояние населения города. Так, по предварительным оценкам, будут созданы 16,5 тыс. новых рабочих мест, реальные доходы населения вырастут на 43%, объем промышленности - на 22%.

Премьер-министр поручил обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий утвержденного Комплексного плана социально-экономического развития Экибастуз Павлодарской области до 2025 года.





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