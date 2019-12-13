Правоохранительную и судебную системы ожидает серьезная трансформация - Токаев

"Правоохранительную и судебную системы ожидает серьезная трансформация. Полиция постепенно переходит на сервисную модель работы. Суд станет полноценным институтом обеспечения справедливости в обществе", - заявил Токаев.
Он отметил, что в слышащем государстве местная власть оценивается местными жителями, а ключевые решения принимаются с их одобрения.
Продолжатся политические реформы, направленные на повышение роли гражданского общества. Начал работать Национальный совет общественного доверия, совершенствуется законодательство в части защиты прав наших граждан", - добавил глава государства.
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