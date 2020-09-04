Грузинский политобозреватель: Праймериз Nur Otan положительно скажется на имидже Казахстана

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Грузинский журналист и политический обозреватель Ираклий Тавлиашвили, комментируя положительные изменения в партийной системе Казахстана, отметил, что проведение праймериз положительно скажется на имидже страны, передает Kazakhstan Today.

По его мнению, все демократические методы и инструменты, которые использует та или иная власть той или иной страны, в том числе и праймериз, конечно же, только на пользу государству, и внедрение такого политического новшества положительно скажется на имидже партии, инициировавшей подобное начинание.

В Грузии есть хороший опыт проведения праймериз, и это поспособствовало развитию демократических процессов в нашей стране. Должен заметить, что все постсоветские страны находятся на пути к демократизации, правда, одни уже впереди, другие - пока еще в аутсайдерах. Но здесь не это важно, а то, что все эти страны осознали, что без демократии, плюрализма мнений, свободы слова, нормальных выборов и т.д., не будет настоящей свободы и настоящей государственности", - сказал грузинский эксперт.

Ираклий Тавлиашвили отметил, что, "безусловно, для Казахстана, да и в целом для стран СНГ, - это новшество", причем гораздо больше, чем, к примеру, для Грузии, которая прошла подобный опыт внутрипартийных выборов и значительно продвинулась на пути к демократизации.

На мой взгляд, надо проводить демократические выборы, это только послужит дальнейшему развитию демократии в странах. Причем предвыборную кампанию необходимо организовать таким образом, чтобы она действительно прошла демократично и ей могли дать здравую оценку страны Европы, США, где демократия существует уже достаточно давно", - высказал мнение политобозреватель.

Если Казахстан проведет демократичные партийные выборы и аналогично предвыборную кампанию, это пойдет только на пользу сегодняшнему Казахстану и его будущему, отметил он.

Главное, чтобы партия "Nur Otan" провела праймериз демократично, чтобы не было даже сомнений в итогах выборов. В целом считаю, что проводить праймериз и организовать своего рода соревнование его участникам - это нормальный процесс. И если праймериз пройдет у вас прозрачно и честно, то можно будет заявить, что процесс демократизации в Казахстане на пути к прогрессу", - заключил Ираклий Тавлиашвили.

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