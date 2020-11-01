Праймериз: В Nur Otan утвердили инструкцию для региональных конференций

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Центральным аппаратом партии Nur Otan утверждена инструкция, регламентирующая каждый этап конференций филиалов партии, в ходе которых будут определяться партийные списки в маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный список в Мажилис от каждого региона, передает Kazakhstan Today.

Так, в рамках второго уровня внутрипартийного отбора кандидатов ожидают дебаты на конференциях. Претенденты в Мажилис, за исключением городов республиканского значения, будут дебатировать дважды – на районной и областной конференциях. Действующие депутаты нижней палаты Парламента могут принять участие сразу в дебатах областных конференций, а также городов республиканского значения.

В соответствии с опубликованной на сайтах nurotan.kz primaries.kz инструкцией районные, городские и региональные партийные конференции должны проводиться в помещениях с обеспечением социального дистанцирования, а также соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Согласно инструкции, делегатов на территориальную партийную конференцию избирает собрание первичной партийной организации. Кандидаты, участвовавшие в праймериз, и их доверенные лица не избираются в качестве делегатов на конференции. Список участников дебатов на территориальной партийной конференции из числа кандидатов, набравших наивысший рейтинг, утверждает Бюро Политического совета филиала.

Голосование на конференциях проводится путем поднятия руки или мандата делегатом, за исключением голосования по итогам дебатов, которое проводится в информационной системе "Праймериз".

Следует подчеркнуть, что для обеспечения открытости все дебаты будут транслироваться в прямом эфире в социальных сетях.

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов по итогам дебатов, выдвигается на областную конференцию в качестве участника дебатов в партийный список Мажилиса. Каждый район, город выдвигает одного участника на дебаты в партийный список Мажилиса. Областной центр выдвигает количество участников дебатов, равное квоте представленности региона в партийном списке Мажилиса.

Если партийные списки в областные маслихаты будут утверждаться на соответствующих конференциях, то итоговый список в Мажилис – на съезде "Nur Otan".

Напомним, праймериз – это один из завершающих этапов инициированной Елбасы, Лидером "Nur Otan" Нурсултаном Назарбаевым Программы "перезагрузки" партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем".

На первом уровне праймериз приняли участие 10 тысяч кандидатов. Из них 37% – женщины, 29% – молодёжь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% – самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 43 года. При этом в голосовании на первом уровне внутрипартийных выборов приняли участие 662 687 партийцев.

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