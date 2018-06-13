Предельно допустимую громкость азана указало профильное министерство РК

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Предельно допустимую громкость азана указало профильное министерство РК13.06.2018
Государство  11:10

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве по делам религий и гражданского общества РК (МДРГО) прокомментировали вопрос о допустимой громкости азана, передает Kazakhstan Today.

Как отмечается на сайте ведомства, озвучивание азана (призыва к молитве) является неотъемлемой частью мусульманских традиций. Однако в последнее время в министерство поступает немало обращений по вопросу регулирования громкости азана в мечетях.

По данным МДРГО, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий, "нормы проникающего шума в помещения жилых комнат квартир в период с 07.00 до 23.00 установлены с 55 до 70 децибел, а также в период с 23.00 до 07.00 с 45 до 60 децибел".


"В свою очередь Духовное управление мусульман Казахстана придерживается рекомендаций МДРГО и санитарно-эпидемиологических требований по непревышению громкости азана. В связи с вышеизложенным, призываем руководство мечетей соблюдать нормы санитарно-эпидемиологических требований, а жителей просим с пониманием отнестись к религиозным обрядам, если их совершение не противоречит действующему законодательству", - заключили в МДРГО.
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