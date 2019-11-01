Председатель Агентства по делам госслужбы рассказала, каким должен быть внешний вид госслужащих

"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, родным и близким погибших глубокие соболезнования, разделяю боль невосполнимой утраты. Вместе с тем желаю всем пострадавшим в этом ужасном происшествии скорейшего выздоровления и возвращения в круг семьи".