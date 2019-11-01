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Председатель Агентства по делам госслужбы рассказала, каким должен быть внешний вид госслужащих

31.10.2019, 13:04 10990
Председатель Агентства по делам госслужбы рассказала, каким должен быть внешний вид госслужащих
Фото: lada.kz
Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова сообщила, каким должен быть внешний вид государственных служащих, передает Kazakhstan Today.
 
"В соответствии с Этическим кодексом, утвержденным указом президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №153, внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность", - сообщила Анар Жаилганова, отвечая на вопрос на портале Egov
 
По ее словам, Агентством разработаны и распространены рекомендации по требованиям к форме одежды государственных служащих и краткие памятки с основными положениями Этического кодекса. 
 

Так, согласно рекомендациям, основные требования к одежде - практичность, опрятность, удобство и отсутствие вызывающего внешнего вида. Одежда может отличаться некоторой объемностью, то есть не сковывать движений, но в то же время позволять выглядеть серьезно. В зависимости от времени года одежда может быть различной по цвету и используемым тканям с соблюдением требований строгости и элегантности. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому стилю, исключаются излишне яркие цвета, чрезмерная пестрота. Наиболее подходящими цветами костюма и платья считаются светлые либо темные. При этом недопустимым в одежде государственного служащего-мужчины является следующее: короткие носки; оторванные или полуоторванные пуговицы; мятый костюм; несвежая сорочка; плохо завязанный галстук; нечищеная обувь; яркие, кричащие цвета деталей одежды", - сообщила глава ведомства, отметив, что госслужащим рекомендуется придерживаться делового стиля одежды.

 

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