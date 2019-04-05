Председатель КЧС МВД РК рассказал о паводковой обстановке в стране

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан состоялся брифинг на тему "О текущей паводковой обстановке в стране и принимаемых мерах по предупреждению и ликвидации ЧС", передает Kazakhstan Today.

Как сообщил председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, за прошедшие сутки на территории республики подтоплений жилых домов, дворовых территорий не зарегистрировано.

"По Акмолинской области. В связи с уменьшением уровня воды в реке Кылшыкты обстановка в Кокшетау стабилизировалась. Силами ДЧС и местных исполнительных органов работы по откачке воды с подтопленных домов и дворовых территорий завершены в полном объеме (всего откачано около 11 000 кубометров). Проводится круглосуточный мониторинг за уровнем воды на реке Кылшыкты. На гидропосту села Изобильное, в районе села Ивановка и Кокшетау проведены берегоукрепительные работы, осуществляется круглосуточный мониторинг", - сказал он.

Всего в противопаводковых мероприятиях задействовано: 133 человека, 39 единиц техники, 3 мотопомпы местных исполнительных органов; 132 человека, 22 единицы техники, 10 мотопомп, 3 плавсредства ДЧС области, в том числе приданные силы ДЧС городов Нур-Султана, Шымкента, 1 человек и 1 единица техники местной полицейской службы.

Противопаводковые мероприятия продолжаются.

В Атбасарском районе ведутся противопаводковые мероприятия на территории Индустриально-технического колледжа № 1 города Атбасар, Коррекционной школы (обкладка мешкотарой).

Также ведутся взрывные работы на реке Жабай под железнодорожным мостом в городе Атбасар. Специалисты круглосуточно ведут мониторинг состояния рек, и держат ситуацию под контролем. По берегам реки Жабай выставлены предупреждающие знаки.

"По Северо-Казахстанской области. В связи уменьшением сброса воды с Селетинского водохранилища на гидропосту села Изобильное (Акмолинская область) наблюдается значительное снижение уровня воды на реке Селеты на постах Кулыколь и Каратал (Северо-Казахстанская область) на 32 сантиметра. В селе Кулыколь проведено укрепление существующего обвалования протяженностью 4800 метров. Местными исполнительными органами совместно с группировкой ДЧС проводился объезд и мониторинг заторов и их очистка между населенными пунктами Каратал и Кайрат по руслу реки Селеты. Всего в противопаводковых мероприятиях задействовано: 105 человек и 36 единиц техники местных исполнительных органов; 133 человека, 29 единиц техники, 14 плавсредств и 9 мотопомп ДЧС области, в том числе приданные силы и средства ДЧС города Нур-Султан, Жамбылской, Павлодарской областей, 12 человек и 2 единицы техники местной полицейской службы", - проинформировал глава ведомства.

Подтопленными грунтовыми водами остаются 3 частных жилых дома в Восточно-Казахстанской области (Бескарагайский район), 1 перелив через автомобильную дорогу республиканского значения "М-36" Екатеринбург - Алматы" (795-й - 856-й километры) в Северо-Казахстанской области.

По Павлодарской области 4 апреля с 6 часов в связи с размывом дороги закрыт участок трассы республиканского значения Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ульяновский на 93-м - 138-м километрах. Движение для всех видов автотранспорта приостановлено.

Также в связи с размывом остается закрытым участок трассы республиканского значения Екатеринбург - Алматы на 795-м - 856-м километрах в СКО. Движение автотранспорта осуществляется через село Рузаевка.

Согласно штормовому предупреждению Казгидромета от 29 марта и 2 апреля, в связи с ожидающимися продолжительными осадками и повышением температурного фона в период с 3 по 5 апреля на реках Восточно-Казахстанской области ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование местного и склонового стока и образования заторов льда.

В связи с ожидающимися дождями, местами сильными, с 3 по 5 апреля в предгорных районах Туркестанской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. На реках востока в связи с прогнозом положительного температурного фона и осадками ожидается формирование местного и склонового стока, образования заторов льда, резкие подъемы уровней воды. На отдельных реках юго-востока ожидается увеличение водности. В связи с ожидающимися дождями, местами сильными в предгорных районах Туркестанской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках", - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

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