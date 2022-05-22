Председатель мажилиса проинформировал Токаева о подготовке к референдуму

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НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Председатель мажилиса Ерлана Кошанов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о том, как проходит подготовка к всенародному референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, Кошанов рассказал о встречах депутатов с населением регионов.

По его информации, ежедневно депутаты проводили до 250 мероприятий, преимущественно в трудовых коллективах, на рынках, социальных объектах и отдаленных населенных пунктах. По его словам, в целом граждане поддерживают предлагаемые реформы и готовы принять участие в референдуме, сообщает Акорда.

К разъяснительной кампании по всенародному плебисциту подключена партия AMANAT. Активно работают республиканский и региональные штабы из числа авторитетных партийцев. Мобилизованы депутаты фракций в маслихатах всех уровней и молодежное крыло партии", - рассказал Кошанов.

В ходе поездок мажилисмены получили обратную связь по актуальным проблемам, волнующим население. Все вопросы будут систематизированы и отработаны совместно с правительством согласно утвержденному алгоритму.

Также глава мажилиса проинформировал главу государства о законотворческой деятельности нижней палаты.

По его словам, с начала сессии одобрено 64 законопроекта, на рассмотрении находится 51.

Поправки касаются Налогового кодекса, правоохранительных органов, финансовых пирамид, а также вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Президенту также было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчета правительства и Счетного комитета за 2021 год, а также проведению парламентских слушаний по вопросам водных ресурсов.

Также Кошанов рассказал президенту об усилении работы по линии парламентской дипломатии.

Так, в мае проведено совместное выездное заседание профильных комитетов парламентов Казахстана и Кыргызстана по международным делам и обороне на пограничном посту в поселке Кордай Жамбылской области. В июне планируется участие депутатов в заседании советов Парламентской ассамблеи ОДКБ в Армении и Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран в Кыргызстане.