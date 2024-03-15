Председатель мажилиса разделит политическую ответственность за кандидатуру Бектенова   

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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев ознакомился с ходом строительства нового Международного пассажирского терминала в аэропорту Алматы. Президент предприятия Альп Эр Тунга Эрсой предоставил подробную информацию о строительстве нового терминала, сообщает пресс-служба МТ РК.





На сегодняшний день степень готовности здания нового международного терминала составляет 93%.





Альп Эр Тунга Эрсой отметил, что для терминала была закуплена вся необходимая техника и аэропортовое оборудование, часть из которого уже монтируется.





С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность Международного аэропорта Алматы увеличится до 14 млн пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию нового терминала планируется летом 2024 года.





Президент аэропорта также рассказал о планах компании в рамках мастер-плана на ближайшие 50 лет. Согласно концепции, после ввода нового терминала в эксплуатацию существующее здание аэровокзала пройдет реновацию и будет полностью переоснащено для обслуживания внутренних рейсов. Кроме того, уже построен надземный переход, обеспечивающий удобный транзит между обоими терминалами.