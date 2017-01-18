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Председатель госкорпорации "Правительство для граждан" подал в отставку18.01.2017
Государство  20:41
Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Председатель госкорпорации "Правительство для граждан" подал в отставку, сообщила пресс-служба Министерства информации и коммуникаций РК.

"Сегодня, 18 января, председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия. Совет директоров государственной корпорации принял отставку Еренчинова Данияра Кагазбековича", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.
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