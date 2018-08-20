Представители СМИ посетили химико-аналитическую лабораторию Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология"

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - 20 августа 2018 года в Алматы на базе РГП "Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология" Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" АКК МОАП РК) прошел пресс-тур на тему: "Вопросы экологической безопасности ракетно-космической деятельности космодрома "Байконур", передает Kazakhstan Today.

Организаторами мероприятия выступили Аэрокосмический комитет МОАП РК (Казкосмос) и РГП "НИЦ "Ғарыш – Экология" АКК МОАП РК. Мероприятие было организовано в рамках празднования 25-летия Казкосмоса, сообщила пресс-служба Казкосмоса.

Объектом посещения стала химико-аналитическая лаборатория РГП "НИЦ "Ғарыш–Экология" АКК МОАП РК, оснащенная современными средствами измерений, такими как газовые и жидкостные хроматографы, хроматомасс-спектрометры, атомно-абсорбционный спектрофотометр и другие.

Заместитель генерального директора предприятия Алма Бимаганбетова рассказала представителям СМИ об основных направлениях деятельности лаборатории.

В рамках реализации научно-прикладных проектов совершенствуются и разрабатываются новые нормативы: разработаны восемь методик выполнения измерений компонентов ракетного топлива; девять гигиенических нормативов продуктов трансформации гептила и ракетного керосина Т-1; технологические регламенты на детоксикацию почв, загрязненных гептилом и ракетным керосином Т-1. Технология детоксикации гептила была успешно применена Роскосмосом при ликвидации последствий аварии РН "Протон-М" в 2013 году.

В ходе пресс-тура генеральный директор предприятия Жайлаубай Жубатов провел презентацию на тему: "Экологический мониторинг территорий объектов космодрома "Байконур", где представил основные направления экологического мониторинга территорий районов падения отделяющихся частей ракет-носителей с оценкой их экологической устойчивости и аварийных падений ракет-носителей, а также экологическое сопровождение пусков ракет-носителей.

"За период с 2002 по настоящее время наше предприятие приняло участие в экологическом сопровождении 158 пусков ракет-носителей", - отметил Жубатов.

Проведена оценка экологической устойчивости территорий 18 районов падения к воздействию ракетно-космической деятельности с учетом качества жизни и здоровья населения сопредельных территорий.

Особое внимание уделяется экологическому мониторингу мест аварийного падения ракет-носителей. Ежегодно контролируется уровень остаточного загрязнения объектов окружающей среды компонентами ракетного топлива, оцениваются восстановительные процессы. В населенных пунктах прилегающих территорий контролируется состояние среды обитания, а также здоровья населения.

Все результаты экологического и социально - гигиенического мониторинга собираются и хранятся в геоинформационной базе данных предприятия, которая в настоящее время содержит около 200 000 записей. База данных ежегодно пополняется. Информация актуальна для принятия решений по снижению негативного воздействия ракетно-космической деятельности.

В завершении пресс-тура был организован брифинг для представителей масс-медиа, в рамках которого руководство РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" АКК МОАП РК дали исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы представителей журналистов.

Напомним, РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" было создано в 2001 году в соответствии с Постановлением правительства Республики Казахстан. В настоящее время предприятие имеет развитую материально-техническую и аккредитованную химико-аналитическую базу, лицензии на проведение работ, укомплектовано квалифицированными научными кадрами (докторами, кандидатами наук, магистрами). Все это позволяет успешно решать задачи, направленные на создание системы экологической безопасности космической деятельности и минимизацию ее негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье населения Казахстана.

Предприятие имеет химико-экологические лаборатории в городах Алматы, Жезказган и Байконыр.

Предприятие является единственной в Казахстане специализированной организацией, выполняющей: государственное задание "Услуги экологического мониторинга территорий Республики Казахстан, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности комплекса Байконур"; прикладные научные исследования по экологическому нормированию ракетно-космической деятельности, обладает практическим опытом по оценке и ликвидации последствий аварий РН.

Казкосмосом и Роскосмосом создан и действует Научно-технический совет Казахстанско-Российских программ, координацию работ которого от Казахстанской стороны осуществляет РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" и успешно взаимодействует с Российской стороной по вопросам экологической безопасности РКД, представляя интересы Казахстанской стороны. Сопредседателем данного Совета является Жайлаубай Жубатов.

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