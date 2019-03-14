Представители Вооруженных сил Казахстана и Турции подписали план военного сотрудничества на 2019 год

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Представители Вооруженных сил Казахстана и Турции обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

На базе Национального университета обороны имени первого президента Республики Казахстан - Елбасы проведены штабные переговоры между оборонными ведомствами Казахстана и Турции. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития военного образования, в частности обучения курсантов в военных учебных заведениях Турции и боевой подготовки.

"По итогам переговоров стороны подписали план военного сотрудничества на 2019 год, который включает в себя 17 мероприятий, в частности вопросы боевой подготовки, военной разведки, миротворческой деятельности, кибербезопасности и др.", - сообщили в Министерстве обороны РК.

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