Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Прекращены полномочия депутата мажилиса Нуржана Альтаева. Об этом говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Прекратить полномочия депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана Бауржановича в связи с постановлением Бюро Политического совета филиала партии "Nur Otan" города Нур-Султан от 30 ноября 2020 года №1 об исключении его из рядов партии "Nur Otan", - говорится в постановлении ЦИК.

Как сообщил в Facebook председатель комитета партийного контроля "Nur Otan" Павел Казанцев, ранее состоялось заседание комитета партийного контроля партии "Nur Otan". "На повестке один вопрос - о соблюдении устава партии и Кодекса этики члена партии со стороны члена партии Н. Альтаева. По итогам заседания принято единогласное решение рекомендовать Бюро Политического совета филиала партии "Nur Otan" города Нур-Султана исключить Н. Альтаева из рядов партии с формулировкой в соответствующем постановлении: за совершение действий, дискредитирующих партию "Nur Otan" и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию", - написал Павел Казанцев.

Бюро Политсовета филиала партии столицы поддержало эту рекомендацию, рассмотрело вопрос на соответствующем заседании и исключила Альтаева из членов партии "Nur Otan".

Эпатажные заявления еще как-то можно объяснить неопытностью политика, его желанием быть на виду, закрепиться любой ценой в медийном и общественно-политическом поле. Такое бывает на стартах политической карьеры. Хотя каждая публичная персона должна четко понимать меру ответственности и последствия громких заявлений и действий, особенно затрагивающих внешнеполитическую деятельность государства. Тут последствия могут быть вплоть до критически непоправимых. Это же аксиома. А вот публичное выставление условий партии, в которой ты вырос как госслужащий, стал политиком, где ты давал обязательства следовать Уставу, а уж тем более, находясь в ее активном звене - депутатском корпусе, полагаю, совсем не приемлемо. Есть предложения, мысли, да пусть даже требования, - выноси их на диалоговые площадки партии, коих в достаточном количестве и которые дают возможность проявить свои амбиции, выразить мнение абсолютно всем. Абсолютно. Обрисуй свою позицию в официальных обращениях по партийной инстанции. Да еще много есть инструментов выражения своей позиции. Но сразу делать заявления с полувнятными требованиями - это явный перебор. Мягко говоря", - прокомментировал Павел Казанцев.

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