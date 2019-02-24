Премьер-министр дал ряд поручений по обеспечению противопаводковой безопасности

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания правительства под председательством премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева рассмотрен вопрос подготовки центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду 2019 года, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания премьер-министр дал ряд конкретных поручений акимам регионов, сообщается на официальном портале премьер-министра.

"Первое. Обеспечить качественную реализацию Дорожной карты по предупреждению и устранению паводковых угроз. Координация исполнения Карты за МВД. Второе - завершить работу по передаче бесхозяйных гидротехнических сооружений в коммунальную собственность. Третье - обеспечить переселение людей и перенос объектов из водоохранных зон и полос. Четвертое - МВД РК совместно с акимами регионов обеспечить полную готовность сил и средств к предстоящему паводкоопасному периоду и своевременное оповещение населения при возможной угрозе паводков. Оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", - сказал Сагинтаев.

Кроме того, акимам Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областей и Министерству сельского хозяйства РК поручено принять все меры по исполнению мероприятий, отмеченных в Плане по сохранению, накоплению и распределению паводковых вод и восстановлению, обустройству обводнительных сооружений (колодцев) для водопоя скота на отгонных пастбищах. Необходимо обеспечить выполнение Плана с учетом их интеграции в Государственную программу развития АПК.

Министерствам национальной экономики, финансов совместно с Министерством сельского хозяйства, акимами областей - рассмотреть вопросы финансирования разработки технико-экономического обоснования строительства новых водохранилищ и строительства и реконструкции малых водохранилищ.

Премьер-министр отметил необходимость обеспечить готовность к ожидаемым погодным изменениям. Согласно прогнозу Казгидромета, в бассейнах некоторых рек объемы влагозапасов превышают нормы. Процесс накопления снега продолжается. При этом, в третьей декаде февраля ожидается повышение температуры воздуха.

По прогнозу РГП "Казгидромет" по состоянию на 1 февраля объемы влагозапасов превышают нормы в бассейнах рек Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей: в бассейнах равнинных рек Тобол и Тогызак (на 10-30%) в Костанайской области, Ишим (Есиль, на 15%) в Акмолинской области, Нура (на 55%) в Карагандинской области, на всех реках (на 40-110%) Западно-Казахстанской области; на горных реках: Арысь (на 15%) в Туркестанской области, на правобережных притоках реки Иртыш (на 40%) в Восточно-Казахстанской области, а также на склонах Таласского Алатау (15% на северо-западной части), Каратау (15% на юго-западной части) и Тарбагатай (30% на юго-западной части).

Процесс снегонакопления продолжается. По данным многолетних наблюдений в феврале, марте, апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков.

По данным месячного синоптического прогноза (оправдываемость 20-80%) в третьей декаде февраля ожидается повышение дневных и ночных температур воздуха, которые могут привести к таянию снега, формированию талого стока, подъему уровней воды.

Кроме снегозапасов важным определяющим фактором будущей водности на равнинных реках является осеннее увлажнение почвы, которое выше нормы на 100% в бассейнах рек Нура и Шерубайнура в Карагандинской области; выше нормы на 68% в бассейнах рек Ишим, Селеты, Шагалалы, Жабай и Колутон Акмолинской области, но ниже нормы на 40-50% в бассейнах рек Костанайской, Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.

Как сообщили участники заседания, Министерством внутренних дел РК совместно с местными исполнительными органами проводится комплекс мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, в текущем году риски подтопления имеются в 550 населенных пунктах. "Министерством совместно с местными исполнительными органами проводится комплекс мероприятий по уменьшению риска возникновения ЧС в период весеннего половодья. В текущем году имеются риски подтопления 550 населенных пунктов. В основном в Алматинской области - 75, ВКО - 76, Акмолинской - 46, Актюбинской - 35, Карагандинской - 33, Кызылординской - 31, Костанайской - 52, Павлодарской - 14 и СКО - 18", - сказал Касымов.

По его словам, в целях недопущения подтопления местными исполнительными органами из населенных пунктов вывезено более 3 млн кубометров снега, формируются запасы ГСМ, инертных материалов, мешков и взрывчатки. "В чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты предусмотрено 17,7 млрд тг. В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств органов внутренних дел, общей численностью 15 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники", - доложил министр внутренних дел К. Касымов.

Кроме того, воинские части гражданской обороны дооснащены техникой, инструментами и готовы к участию в спасательных операциях. В прошлом году для проведения спасательных и других неотложных работ за счет республиканского и местного бюджетов дополнительно приобретены специальные водооткачивающие устройства, снаряжение и экипировка. Отрабатываются вопросы дополнительной переброски сил и средств спасательных подразделений гражданской защиты на случай возможного осложнения паводковой обстановки в отдельных регионах.

По предотвращению и устранению паводковых угроз с 2017 года реализуется Дорожная карта, которая содержит 637 мероприятий, предусматривающих защиту населенных пунктов от подтопления. Большая часть мероприятий - 611, относится к зоне ответственности местных исполнительных органов. За 2 года уже реализовано 357 мероприятий на сумму 22,5 млрд тенге. Обеспечено строительство и укрепление 174 защитных дамб, ремонт 119 гидротехнических сооружений, 64 моста с повышением их пропускной способности.

К. Касымов сообщил, что особое внимание необходимо уделить вопросам создания свободных объемов в водохранилищах. Это позволит регулировать безопасный уровень рек. Кроме того, необходимо скорректировать планы и принять дополнительные меры по предупреждению подтопления участков автомобильных и железных дорог.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Ж. Касымбек, в свою очередь, доложил, что в целях подготовки автодорог республиканского значения к паводковому периоду, утверждены Планы мероприятий и созданы противопаводковые комиссии на центральном и региональном уровнях из представителей Комитета автомобильных дорог, АО "НК "КазАвтоЖол", ТОО "Казахавтодор", а также их областных филиалов.

С 1 февраля организовано круглосуточное дежурство и проводится ежедневное патрулирование дорог и дорожных сооружений, будут взяты на контроль опасные участки и мосты, на которых закрепляются необходимые дорожно-эксплуатационные техники. Для своевременной организации работ в паводковый период, согласно утвержденным Планам создаются необходимые запасы ГСМ, дорожных материалов и железобетонных конструкций.

В целях своевременной подготовки железных дорог и искусственных сооружений к паводковому периоду утверждается приказ АО "НК "Казакстан Темір Жолы". Для бесперебойного и безопасного движения поездов до 1 марта текущего года в южном регионе, до 15 марта в западном и восточном регионах, до 1 апреля в северной зоне будут сформированы 42 специальных поезда с необходимыми материалами и конструкциями", - сказал Ж. Касымбек.

Министр энергетики К. Бозумбаев доложил, что энергопредприятиями страны в целях обеспечения готовности к паводковому периоду сформированы оперативные бригады, укомплектованные специальной техникой в количестве более 2 тыс. единиц, инертных материалов в мешкотаре запасено 56 тыс. штук, запас ГСМ составляет 360 тыс. тонн.

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