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Премьер-министр Казахстана дал ряд поручений в сфере здравоохранения

21.09.2022, 09:50 20721
Премьер-министр Казахстана дал ряд поручений в сфере здравоохранения
Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства дал ряд поручений в сфере здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наша задача - обеспечить каждого гражданина качественной и доступной медицинской помощью. Для этого направляются значительные финансовые средства на строительство объектов здравоохранения, приобретение медицинской техники, внедрение современных технологий, обучение кадров", - сказал глава правительства.

 
Он отметил, что стали доступными дорогостоящие медицинские исследования, такие как, например, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография. В прошлом году был открыт первый в странах Центральной Азии центр гамма-нож для радиохирургического лечения заболеваний.
 
Кроме того, значительно повысилась заработная плата медицинских работников. В текущем году средняя зарплата врачей составила 420 тысяч тенге, средних медработников - 234 тысячи тенге. Профессия врача становится привлекательной и престижной.
 
По поручению главы государства разрабатывается пилотный проект "Модернизация сельского здравоохранения".
 
К 2025 году предусматривается строительство 650 объектов первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах. Также будет проведена модернизация 32 районных больниц.
 
В целом, по его словам, проводимые системные меры направлены на улучшение качества и доступности здравоохранения. В то же время есть ряд острых вопросов. 
 

Первое. От населения поступают обращения по поводу гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. В первую очередь люди жалуются на недостаточный объем предоставляемой помощи. Поручаю Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов до 1 ноября т.г. подготовить предложения по совершенствованию их финансирования", - сказал Смаилов.

 
Также глава правительства отметил, что ухудшились показатели материнской и младенческой смертности. Это требует принятия неотложных мер и ведения постоянного мониторинга за здоровьем женщин и новорожденных.
 
Требует особого внимания оказание своевременной реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями.
 

Совместно с регионами необходимо принять меры по строительству современных перинатальных центров, оснащению детских больниц современным диагностическим и реабилитационным оборудованием", - поручил премьер.

 
Кроме того, по его словам, для укрепления кадрового потенциала за счет республиканского бюджета предусмотрено ежегодное выделение образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям. Регионы также должны увеличивать свои гранты. Это позволит снизить дефицит медицинских кадров.
 

Важен вопрос цифровизации здравоохранения. В этом направлении ведется большая работа. Все меры должны быть направлены на улучшение оперативности оказываемых услуг населению, конфиденциальности и сохранности баз данных пациентов. Совместно с Министерством цифровизации необходимо обеспечить унификацию и интеграцию медицинских информационных систем", - сказал Смаилов.

 
Он поручил Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами и регионами в ноябре этого года обеспечить согласование и утверждение национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".
 

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Состоялось совещание по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату

21.09.2022, 20:57 6371
Состоялось совещание по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - В среду, 21 сентября, заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросу преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В совещании приняли участие представители министерств финансов, национальной экономики, юстиции, Счетного комитета, агентств по делам государственной службы, по стратегическому планированию и реформам, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Участники совещания обсудили вопросы наделения Высшей аудиторской палаты дополнительными полномочиями по контролю за бюджетными и другими средствами, а также иные вопросы совершенствования системы государственного аудита.
 
Подводя итоги обсуждения, Жамаубаев поручил заинтересованным государственным органам в установленном законодательством порядке внести на рассмотрение правительства согласованный пакет соответствующих законодательных поправок.
 

Смаилов поручил принять дополнительные противопаводковые меры

21.09.2022, 18:16 9696
Смаилов поручил принять дополнительные противопаводковые меры
Фото: МЧС РК
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации дорожной карты противопаводковых мероприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алихан Смаилов поручил ускорить работы по мероприятиям дорожной карты текущего года, обеспечить своевременный перевод земель под водоохранные полосы для исключения их выдачи под строительство зданий, разработать детальные прогнозы возможной ситуации с паводками, а также пересмотреть нормы пропускной способности систем ливневой канализации в соответствующих строительных правилах, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 

Для обеспечения готовности к паводку следующей весной уже сейчас необходимо проводить превентивные работы, не требующие больших финансовых затрат. Это очистка русел рек, арыков и каналов, дренажных систем, возведение защитных дамб и подготовка гидротехнических сооружений. В целом акимы регионов должны держать вопросы снижения негативных последствий от паводков на личном контроле", - подчеркнул он. 

 
Также в ходе совещания министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что основной причиной подтопления населенных пунктов весной этого года стал резкий приток талых и дождевых вод с полей. При этом снизить риск возникновения ЧС можно только за счет своевременного проведения противопаводковых мероприятий. 
 
По его словам, в настоящее время проведена корректировка перечня паводкоопасных населенных пунктов, количество которых увеличилось до 1046. 
 

Вместе с тем акиматы затягивают вопрос финансирования соответствующих мероприятий, в связи с чем возникает риск срыва целевых сроков", - добавили в пресс-службе. 

 
Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана дал ряд поручений в сфере здравоохранения. 
 

Обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана

21.09.2022, 17:25 10771
Обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана
Пресс-служба Акорды опубликовала обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана.
 
Уважаемые соотечественники!
 
Нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления.
 
По итогам состоявшейся в июне конституционной реформы сформирован оптимальный баланс между ветвями власти.
 
Государство будет строго придерживаться принципа "сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство".
 
Следующие составы депутатов Мажилиса и маслихатов будут избираться уже по новой смешанной системе - партийным спискам и одномандатным округам.
 
Создается Конституционный суд, который начнет свою работу с января следующего года.
 
Институт Уполномоченного по правам человека обрел конституционный статус.
 
Завершено перераспределение ряда властных полномочий от Президента к Парламенту.
 
Акимы регионов теперь выбираются на альтернативной основе.
 
В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу.
 
С целью реализации этого положения мною инициирована принципиально новая программа "Нацфонд - детям".
 
Конституционная реформа является органичной частью масштабной программы политической модернизации, реализуемой мной с момента избрания Главой государства.
 
В рамках данной программы был внедрен уведомительный принцип проведения мирных собраний.
 
Упрощена процедура регистрации политических партий, снижен регистрационный барьер.
 
Введена 30-процентная квота для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении депутатских мандатов.
 
Уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%.
 
В избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".
 
Создан институт парламентской оппозиции.
 
Декриминализована статья 130 и гуманизирована статья 174 Уголовного кодекса. Отменена смертная казнь.
 
Внедрен механизм прямой выборности сельских акимов и многое другое.
 
В целом, проведенные за последние три года преобразования и конституционная реформа сформировали новую модель государственно-политического устройства.
 
Поэтому в Послании я публично и открыто обозначил весь график электорального цикла.
 
Таким образом, будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: Президент, Парламент, Правительство, маслихаты.
 
С момента обнародования данной инициативы прошло около месяца.
 
Этого времени было достаточно, чтобы взвешенно, без спешки обсудить и оценить все вопросы.
 
В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы.
 
Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан.
 
Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.
 
Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.
 
В своем Послании я обнародовал ряд масштабных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.
 
В Предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса.
 
Как действующий Глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей.
 
Призываю всех сограждан проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа.
 
Судьба и будущее Казахстана в руках каждого из нас.
 
Вместе мы построим Справедливый Казахстан!
 

Внеочередные выборы президента РК пройдут 20 ноября

21.09.2022, 17:10 12271
Внеочередные выборы президента РК пройдут 20 ноября
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении внеочередных выборов президента Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды. 

 
Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана.
 

В послании я публично и открыто обозначил весь график электорального цикла. Таким образом, будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: президент, парламент, правительство, маслихаты. С момента обнародования данной инициативы прошло около месяца. Этого времени было достаточно, чтобы взвешенно, без спешки обсудить и оценить все вопросы. В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы. Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Республики Казахстан", - сообщил глава государства.

 
Он отметил, что данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.
 

Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан", - отметил Токаев.

 
Президент напомнил, что в послании был обнародован ряд масштабных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.
 

В предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса. Как действующий глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей", - подчеркнул Токаев.

 
Президент призвал сограждан проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа.
 

Судьба и будущее Казахстана в руках каждого из нас. Вместе мы построим Справедливый Казахстан!", - заключил глава государства.

 
Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью. 
 

Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана. 

 
Он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. 
 
Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года. 
 
17 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", который предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики.
 

Налог на роскошь в Казахстане планируют ввести с 2024 года

21.09.2022, 15:32 14546
Налог на роскошь в Казахстане планируют ввести с 2024 года
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Налог на роскошь может появиться в новом Налоговом кодексе Казахстана, который будет введен с 1 января 2024 года, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, в кулуарах мажилиса глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Есть поручение, что надо разработать. Мы должны его отработать до сентября 2023 года, потом внести в мажилис. Надеемся, в течение 2023 года будет закон принят и с начала 2024 года вступит в силу", - заявил глава Минфина. 

 
Напомним, анонсируя новый Налоговый кодекс на 2023 год, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения налога на роскошь 
 

Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс", - пояснил Токаев.

 

Незаконно захваченные земли на сумму 5 миллиардов тенге вернули государству

21.09.2022, 15:06 15316
Незаконно захваченные земли на сумму 5 миллиардов тенге вернули государству
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - По результатам деятельности межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возвращены 75 тысяч гектаров неиспользуемых земель на сумму свыше 5 млрд тенге, передает KAZAKHSYAN TODAY.
 
Всего, по данным официального представителя комиссии Зеина Алипбека, за нецелевое использование земель и их незаконное предоставление прокурорами внесены акты надзора по возврату 109,5 тысячи гектаров земельных участков. 
 
В Костанайской области вернули в собственность государства тысячу гектаров земли стоимостью 12 млн тенге. Местный районный исполнительный орган, не имея на то полномочий, выдал разрешение одному из местных акционерных обществ. В ходе работ также было осушено озеро Малый Танат в нарушение статьи 5 Водного кодекса. В связи с чем комиссия также отменила экологические разрешения, полученные АО, на добычу более 7 млн тонн руды стоимостью свыше 140 млн долларов США.
 
В Экибастузе возвращены неиспользуемые земельные участки общей площадью 15,3 тысячи гектаров кадастровой стоимостью 102 млн тенге.
 
В городе Косшы Акмолинской области вернули земельный участок площадью 20 гектаров кадастровой стоимостью более 600 млн тенге, который в 2005 году в нарушение закона без соблюдения процедур торгов был реализован в пользу ТОО.
 
В Сарысуйском районе Жамбылской области государству был возвращен земельный участок площадью 60 тысяч гектаров кадастровой стоимостью 336 млн тенге, ранее незаконно предоставленный ТОО без подачи соответствующего заявления и землеустроительного проекта.
 
В Алматинской области внесено пять актов надзора о возврате государству 16 тысяч гектаров земли кадастровой стоимостью 140 миллионов тенге, незаконно предоставленных или не используемых по целевому назначению. 
 

К примеру, в Карасайском районе ТОО с 2006 года не использовались 4546 гектаров сельскохозяйственных земель кадастровой стоимостью 64 миллиона тенге. Часть этих земель находится в охранной зоне Иле-Алатауского государственного национального природного парка", - подытожил Зеин Алипбек. 


Ранее сообщалось, что за три месяца работы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге. 
 

Пожары в Костанайской области: ОАЭ оказали помощь в размере $1 млн на лесовосстановительные работы

21.09.2022, 09:05 21736
Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты во дворце "Аль-Бахр" состоялась встреча премьер-министра РК Алихана Смаилова и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна. Премьер-министр поблагодарил президента ОАЭ за оказанную помощь в размере $1 млн на лесовосстановительные работы в Костанайской области, где произошли масштабные пожары, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Премьер-министр подчеркнул, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, вышедших за это время на уровень стратегического партнерства.
 

Мы намерены и дальше укреплять полномасштабное сотрудничество во всех сферах экономики, представляющих взаимный интерес. Мы также признательны Объединенным Арабским Эмиратам за постоянную и неизменную поддержку международных инициатив Казахстана", - отметил Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр добавил, что в последние годы наблюдается стабильный рост количества совместных проектов в различных отраслях.
 

Вместе с тем мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества. Правительство готово оказать всестороннюю поддержку инвесторам в реализации их инициатив. Надеюсь, что в ближайшее время мы запустим новые совместные проекты", - сказал Алихан Смаилов.

 
Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил, что Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты связывают особенные, очень дружественные отношения.
 

Я полностью поддерживаю все направления нашего двустороннего сотрудничества", - сказал президент ОАЭ, передав приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.


Ранее сообщалось, что Казахстан и ОАЭ подписали ряд соглашений на 900 миллионов долларов.
 

Рассмотрены вопросы изменения целевого назначения земель сельхозиспользования

20.09.2022, 20:37 28186
Рассмотрены вопросы изменения целевого назначения земель сельхозиспользования
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел заседание межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В заседании приняли участие представители министерств сельского хозяйства, национальной экономики, финансов, индустрии и инфраструктурного развития, экологии, геологии и природных ресурсов, НПП "Атамекен", а также депутаты мажилиса, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
В ходе обсуждений рассмотрены вопросы изменения целевого назначения земель сельскохозяйственного использования и экологического ущерба при использовании земельных участков.
 
Подводя итоги обсуждения, министр финансов поручил Министерству сельского хозяйства дополнительно проработать данные вопросы с заинтересованными государственными органами и НПП"Атамекен" для выработки единой позиции.
 

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