Премьер-министр Казахстана поручил упростить и ускорить процедуры госзакупок   

Берик Абдыгалиулы отчитался перед президентом об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Акима области Улытау Берик Абдыгалиулы отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год, - Акима области Улытау Берик Абдыгалиулы отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год, сообщает Акорда.





На встрече также были озвучены вопросы отопительного сезона и теплоснабжения в области. В связи с дальнейшим развитием инфраструктуры в 2029 году в городах Жезказгане и Сатпаеве планируется строительство второй ТЭЦ, которая должна решить проблему теплового дефицита.





Всего, по словам главы региона, объем инвестиций в основной капитал региона вырос на 14%, составив 210,1 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составила 90%. В прошлом году в регионе было реализовано 3 крупных проекта на сумму 10 млрд тенге.





Берик Абдыгалиулы также рассказал, что в 2024 году ожидается запуск не менее 16 проектов, 8 из которых - в сферах промышленности и геологии, 3 - в туризме и торговле, 5 - в агропромышленном комплексе. В результате будет создано 700 новых рабочих мест.





В текущем году в аграрной отрасли намечены строительство птицефабрики, мясоперерабатывающего комплекса и запуск фермерских хозяйств по выращиванию картофеля и овощей на площади 3000 га.





В рамках национального проекта "Комфортная школа" в 2024-2025 годах планируется построить 6 школ на 3600 ученических мест, одна из которых будет введена в эксплуатацию в текущем году в Жезказгане.





Аким также отчитался о строительстве 10 спортивных объектов, которые будут введены в эксплуатацию в этом году: многофункциональный спортивный комплекс с бассейном на 320 мест и академия детско-юношеского спорта СК "Намыс" корпорации "Казахмыс" в Жезказгане, физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Жезды и Жанаарке, крытый бассейн в Каражале, а также 5 игровых комплексов ангарного типа.





Отдельно главе государства сообщили о начале строительно-монтажных работ на дорогах Жезказган - Кызылорда и Жезказган - Аркалык, а также о реконструкции Уйтас-Айдосского водовода.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния жителей.



