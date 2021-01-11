Премьер-министр Казахстана проголосовал на выборах

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов, передает Kazakhstan Today.

Аскар Мамин проголосовал на избирательном участке №138 в Нур-Султане в здании концертного зала "Астана".

На избирательном участке премьер-министр одним из первых пришел исполнить свой гражданский долг", - отметила пресс-служба.

Избирательные участки открылись в 07.00 по времени Нур-Султана. Голосование продлится до 20.00.

В Центризбиркоме сообщили, что к голосованию приступили на 8141 избирательном участке. Всего организовано 10 060 избирательных участков, в том числе 66 избирательных участков в 53 странах при представительствах страны в иностранных государствах.

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