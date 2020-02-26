Премьер-министр Казахстана провел переговоры с президентом Узбекистана

Ташкент. 25 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в городе Ташкенте премьер-министр РК Аскар Мамин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazakhstan Today.

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев вместе с вами заложил основу для вывода двусторонних отношений между Казахстаном и Узбекистаном на новый уровень стратегического сотрудничества. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, подтверждая преемственность как основополагающий принцип внешней политики, уделяет особое внимание развитию взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с Республикой Узбекистан", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр РК отметил высокую динамику развития двустороннего сотрудничества.

Узбекистан является важнейшим торговым партнером Казахстана в регионе. По итогам 2019 года объем двусторонней торговли достиг $4,1 млрд. До конца 2020 года планируется довести товарооборот до $5 млрд. Сегодня в Казахстане и Узбекистане действуют более 3 тыс. совместных предприятий.

В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной, текстильной, автомобилестроительной, культурно-гуманитарной, туристической, экологической и других сферах.

Стороны подчеркнули, что твердое стремление Казахстана и Узбекистана к расширению и укреплению стратегического партнерства демонстрирует практика проведения Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

I Форум межрегионального сотрудничества РК и РУ прошел 16 ноября 2018 году в Шымкенте.

II Форум межрегионального сотрудничества РК и РУ пройдет 26 февраля текущего года в Ургенч Хорезмской области на тему "Сотрудничество регионального бизнеса в сферах агропромышленной кооперации, промышленности и туризма".

В мероприятии примут участие свыше 300 человек: премьер-министр РК А. Мамин и премьер-министр РУ А. Арипов, руководители государственных органов, регионов, а также представители деловых кругов двух стран. По итогам форума планируется подписание свыше 40 соглашений межрегионального и коммерческого характера, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

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