Премьер-министр обсудил с предпринимателями СКО налоговую реформу

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Петропавловск. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с бизнес-сообществом участвовали около 60 представителей, сообщает пресс-служба - В Петропавловске на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с бизнес-сообществом участвовали около 60 представителей, сообщает пресс-служба правительства





Глава правительства подчеркнул, что любые изменения налоговой системы, в первую очередь, затрагивают бизнес, однако государство заинтересовано в обеспечении стабильного инвестиционного климата.





Принятое ранее решение о снижении налоговых ставок и введении многочисленных исключений привело к разбалансировке бюджета, при которой государственные расходы существенно превышают доходы", - отметил Олжас Бектенов.





Возможные сценарии сбалансирования бюджета ограничены. Один из вариантов - использование средств Национального фонда для покрытия дефицита, однако такой подход несет риски его быстрого истощения. Альтернативный путь - сокращение социальных расходов, которые составляют 60% государственного бюджета. Однако, как подчеркнул премьер-министр, Казахстан является социальным государством и будет выполнять взятые на себя обязательства.





Оптимальный вариант - работа с доходной частью бюджета: корректировка налоговых ставок и пересмотр налоговых режимов", - сказал Олжас Бектенов.





Руководитель правительства отметил, что средства будут реинвестированы в экономику, направлены на поддержку бизнеса и развитие инфраструктуры. Они не будут направлены на расширение государственного аппарата.





Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал участникам встречи о деталях налогово-бюджетной реформы. В частности, о дифференцированной ставке НДС: 16% - базовая, 10% - для отдельных отраслей, 0% - для АПК, а также о реформировании ряда специальных налоговых режимов и снижении порога постановки на учет по НДС.





Диалог с бизнесом проходил в формате "вопрос-ответ". Желающие поднимали темы, касающиеся дальнейшего развития отраслей с учетом планируемых реформ.





Генеральный директор ТОО "Птицефабрика Северный бройлер", председатель Регионального совета Палаты предпринимателей СКО Сергей Домаев затронул вопросы налогового регулирования деятельности сельхозпредприятий.





Основные поставщики средств производства являются плательщиками НДС. Освобождение от НДС положительно скажется только в том случае, если эта мера будет применена по всей цепочке - от производителя до конечного потребителя - и должна применяться к номенклатурной группе товаров, а не к субъекту предпринимательства. Здесь важно более детально разобраться в этом вопросе", - сказал Сергей Домаев.





Премьер-министр поручил МНЭ РК проработать предложение и учесть вопросы налогового администрирования сельхозпродукции, а также товаров СЗПТ.





В целом Правительство активно работает над мерами поддержки отечественных товаропроизводителей.





Кроме того, государство внедряет систему офтейк-контрактов, которые обеспечивают долгосрочные заказы для казахстанских предприятий. Все национальные компании, входящие в фонды "Самрук-Казына", "Байтерек" и другие, обязаны повышать долю закупок у отечественных производителей.





Это важная мера государственной поддержки, которая позволит развивать национальное производство и укреплять позиции казахстанских предприятий", - заключил руководитель правительства.





Премьер-министр разъяснил вопрос розничного налога в размере 4%, который будет продолжать действовать. К примеру, магазины у дома не будут облагаться НДС в размере 16%, они продолжат платить розничный налог. По данным МНЭ РК, по розничному налогу базовая ставка B2C составляет 4%. Розничный режим должен соответствовать своему названию - реализация только населению.





Премьер-министр поблагодарил всех участников за конструктивный диалог.





Нам поступает очень много предложений, вариантов решения тех или иных вопросов. Все они будут учтены. Мы на следующей неделе уже должны зайти в парламент с нашим вариантом изменений в Налоговый кодекс, и дальше дискуссия продолжится уже на площадке мажилиса", - резюмировал Олжас Бектенов.