Премьер-министр провел заседание госкомиссии по контролю за ходом строительства нового центра Нур-Султана

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено заседание Государственной комиссии по контролю за ходом строительства нового центра города Нур-Султана, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Комплексный план по компактной застройке Нур-Султана на 2019-2023 годы состоит из 23 мероприятий и 543 проектов. В текущем году продолжится реализация 1-ой очереди газификации города — жилые массивы Коктал, Железнодорожный, Промышленный и Юго-Восток, реконструкция ТЭЦ-1, 2 и строительство ТЭЦ-3. Завершится строительство и реконструкция автодорог протяженностью 15,1 километра, инженерно-коммуникационной инфраструктуры протяженностью 84 километра - сети электротепловодоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. Будут реализованы проекты по программе развития жилых массивов - благоустройство, строительство школ, поликлиник и др.

На сегодня в городе строится более 3 млн квадратных метров жилья. С начала года введено в эксплуатацию 637 тыс. квадратных метров. В текущем году планируется завершить строительство 13 государственных школ на 10 тыс. мест, а также разработку проектно-сметной документации для 19 школ на 20 тыс. мест с вводом в эксплуатацию в 2021-2022 годах.

Дополнительно 10 школ на 20 тыс. мест будет построено через механизмы ГЧП. Начало строительства запланировано на август текущего года с вводом в эксплуатацию до 1 сентября 2021 года.

Участники заседания рассмотрели системные вопросы, среди которых повышение доступности жилья, строительство социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, улучшение состояния магистральных, внутриквартальных и внутридворовых дорог, обеспечение общественной безопасности, освещение улиц, скверов и других мест общего пользования, повышение качества услуг, предоставляемых коммунальными службами, а также развитие окраин.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости обеспечения запланированных объемов строительства и ввода в эксплуатацию жилья, школ и других социальных объектов, а также решения проблем водообеспечения и благоустройства города.

Строительство столицы - исторический проект, который был реализован Первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил ряд конкретных задач по развитию столицы. Теперь наша главная задача - обеспечить устойчивое развитие города, ее инфраструктуры и внешнего облика. Столица должна быть примером для всех регионов по уровню качества жизни", - сказал А. Мамин.

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