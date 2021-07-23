Премьер-министр РК наградил главу Роскосмоса орденом

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Нур-Султан 22 июля состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина с премьер-министром РК Аскаром Маминым и министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны провели переговоры по актуальным вопросам российско-казахстанского сотрудничества в космической сфере, в том числе по вопросу реализации совместного проекта по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" ("Назарбаевский старт"), сообщает пресс-служба Роскосмоса

Во время встречи премьер-министр РК Аскар Мамин вручил генеральному директору госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину орден Дружбы II степени. Награда предоставлена за заслуги в деле укрепления казахстанско-российских отношений, дружбы и сотрудничества между государствами.

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