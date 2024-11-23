22.11.2024, 10:03 94471
Премьер-министр РК провел совещание по исполнению поручений президента в связи с ситуацией вокруг Украины
Фото: primeminister.kz
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины с руководством министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Руководитель правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов. Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения и др.
Руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.
Как сообщалось раннее, глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.
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22.11.2024, 21:27 23766
Кадровые перестановки произошли в Верховном суде
Фото: ВС РК
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением председателя Верховного суда на должность первого замруководителя судебной администрации назначен Шакир Шаяхметов. Его кандидатура согласована с администрацией президента РК, сообщает пресс-служба ВС.
Наиль Ахметзакиров представил вновь назначенного распоряжением председателя Верховного суда первого заместителя руководителя судебной администрации Шакира Шаяхметова.
Руководитель СА охарактеризовал Шаяхметова профессионалом и выразил уверенность в том, что он приложит все силы и опыт для повышения независимости судей и доверия граждан к суду.
Шакир Шаяхметов родился в 1971 году. Занимал различные руководящие должности в Академии Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, институте повышения квалификации кадров органов прокуратуры Генеральной прокуратуры имени С.Ескараева, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.
С 2023 года - заведующий отделом международных связей СА.
22.11.2024, 19:10 33326
Токаев подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Закон направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки граждан
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки граждан, кандасов по улучшению жилищных условий.
Первый блок поправок направлен на реализацию поручения главы государства по созданию на основе "Отбасы банка" полноценного института развития и поддержки, который будет централизованно осуществлять постановку, учет и распределение жилья.
Отбасы банк" также будет продолжать субсидировать часть арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, предоставлять льготные ипотечные жилищные займы.
Отбасы банк" будет распределять жилье с учетом даты постановки на учет нуждающихся и уровня доходов, что позволит обеспечивать жильем в первую очередь лиц, состоящих в очереди длительное время.
Второй блок поправок предусматривает введение дополнительных гарантий для нуждающихся в жилище.
Третьим блоком поправок дополнены и уточнены положения, регламентирующие механизм владения и пользования жилищем в рамках мер государственной поддержки.
Четвертый блок поправок направлен на совершенствование отдельных положений земельного законодательства, законодательства в сферах строительства, гарантирования депозитов физических лиц.
22.11.2024, 17:29 38586
Заявление о ситуации на Украине сделали в казахстанском МИДе
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сегодня на брифинге сделал заявление относительно ситуации на Украине и эвакуации казахстанцев.
По нашим данным, иностранный дипломатический корпус также продолжает свою работу в Киеве и не эвакуирует своих граждан. Обращений от казахстанцев по эвакуации не поступало, и спецрейсов на данном этапе не планируется", - заявил Смадияров.
Он добавил, что посольство Казахстана на Украине работает в штатном режиме, а ситуационный центр в министерстве следит за развитием событий.
Военные действия в Украине продолжаются не первый год. По нашим подсчетам, в стране могут находиться около 300 граждан Казахстана. При этом точное количество назвать затруднительно в связи с обстановкой в стране", - рассказал спикер.
По его словам, ведомство на днях обратилось к казахстанцам, находящимся в Украине, с рекомендацией покинуть территорию страны. Казахстанские дипломаты окажут всю необходимую помощь при обращении соотечественников.
Будем исходить из дальнейшего развития ситуации", - резюмировал представитель МИД.
Напомним, сегодня президент РК поручил руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.
20 ноября посольство Казахстана на Украине рекомендовало казахстанцам рассмотреть возможность покинуть Украину в связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками.
22.11.2024, 16:22 47291
Импорт электроэнергии из России в Казахстан составил более 1,5 млн кВт - Минэнерго
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С января по октябрь плановый импорт электроэнергии из России в Казахстан составил 1573 млн кВт, сообщает Министерство энергетики РК.
В том числе за 10 месяцев импорт составил:
- Январь - 53,2 млн кВт
- Февраль - 76,6 млн кВт
- Март - 45,2 млн кВт
- Апрель - 44,2 млн кВт
- Май - 56,1 млн кВт
- Июнь - 269 млн кВт
- Июль - 237,8 млн кВт
- Август - 383,9 млн кВт
- Сентябрь - 242,8 млн кВт
- Октябрь - 165,6 млн кВт
В ведомстве подчеркнули, что импорт электроэнергии зависит от ряда причин, в том числе от вывода на плановый ремонт отечественных электростанций. При этом импортные поставки единым закупщиком осуществляются исключительно для локального покрытия недостающих мощностей.
В рамках действующей модели единый закупщик осуществляет централизованную покупку электроэнергии у энергоприозводящих организации и его продажу оптовым потребителям. При нехватке электроэнергии на внутреннем рынке единый закупщик осуществляет плановый импорт из сопредельных энергосистем. Таким, образом импортные и внутристрановые объемы электрической энергии распределяются в электрических сетях совокупно, и, соответственно, нельзя определить источник поставленной электрической энергии для отдельного субъекта рынка", - уточнили в Минэнерго.
Ранее издание КазТАГ со ссылкой на АО "KEGOC" сообщало, что объемы закупа электроэнергии у России резко выросли после перевода времени в Казахстане на единый часовой пояс.
В Минэнерго в свою очередь сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.
22.11.2024, 13:03 76376
Дмитрий Мун стал вице-министром цифровизации Казахстана
Фото: primeminister.kz
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дмитрий Мун назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает пресс-служба правительства страны.
Дмитрий Мун родился в 1991 году в Астане. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 2014 году экспертом центра АО "Институт экономических исследований" в Астане. В разные годы работал менеджером АО "Казпочта" и начальником отдела в управлении выборной работы и правового регулирования комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. С 2023 до назначения был заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".
Ранее нового вице-министра назначили в Министерстве промышленности и строительства.
22.11.2024, 08:22 103721
Президент РК дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом в Facebook написал советник - пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.
Председатели палат парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель - сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка", - сообщил он.
Пресс-секретарь президента Казахстана отметил, что Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров.
Напомним, 20 ноября посольство рекомендовало гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть Украину в связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками.
21.11.2024, 19:43 146341
Глава государства подписал закон о реформировании судебной системы
Закон позволит усовершенствовать деятельность кассационной инстанции по уголовным, гражданским и административным делам
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон, инициированный депутатами парламента, направлен на дальнейшее совершенствование судебной системы.
Задачами закона являются реформирование судебной системы и совершенствование процессуального законодательства.
Закон предусматривает следующие основные положения:
- исключение предварительного рассмотрения дел в кассационной инстанции по гражданским и уголовным делам;
- упрощение правил обращения в кассационную инстанцию;
- устанавливаются разумные сроки, но не более шести месяцев, пересмотра уголовных и гражданских дел в кассационном суде;
- исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2 000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП, а также по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести;
- в УПК, ГПК и АППК введен порядок пересмотра Верховным Судом вступивших в законную силу судебных актов после их рассмотрения в кассационной инстанции;
- пересмотр дел в Верховном Суде осуществляется только в исключительных случаях по представлению судьи Верховного Суда или протесту Генерального Прокурора;
- предлагается внедрить экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца, в котором ответчиком является административный орган;
- судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после апелляционного обжалования.
Также в закон внесены изменения и дополнения в соответствии с принятыми в июне поправками в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан.
21.11.2024, 19:34 132976
Алихан Смаилов рассказал, будут ли госаудиторы проверять благотворительные фонды
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в кулуарах сената отметил, что у палаты сейчас нет полномочий проверять благотворительные фонды. Но введение соответствующей нормы сейчас рассматривается в мажилисе.
Алихан Смаилов подчеркнул, что Высшая аудиторская палата проводит внешний аудит, использование государственных бюджетных средств, а также государственных активов в госорганизациях и квазигосударственных учреждениях.
Вместе с тем сейчас в рамках нового Бюджетного кодекса, который рассматривается мажилисе, мы предложили внести дополнительные нормы, которые бы наделяли компетенцией ВАП по аудиту небюджетных фондов, которые созданы с участием государства либо которым переданы функции определенные государства. И тогда у ВАП появится такая возможность проверять небюджетные фонды", - заявил глава Высшей аудиторской палаты.
Напомним, 15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Перизат Кайрат сроком до двух месяцев. 16 ноября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство удовлетворено, сообщили в пресс-службе столичного суда.
Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
16 ноября стало известно о новом эпизоде в деле Перизат Кайрат. На этот раз она подозревается в хищении средств, собранных для жителей Палестины.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?