Премьер-министр РК провел совещание по подготовке к весенним полевым работам

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Министерстве сельского хозяйства совещание о ходе подготовке к весенним полевым работам, передает Kazakhstan Today.





В совещании участие приняли руководители государственных органов, акимы 14 областей, сельхозтоваропроизводители и представители отраслевых ассоциаций и союзов.

О проводимой работе по своевременному обеспечению посевной кампании и планируемому охвату площадей доложил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. В 2019 году площадь размещения сельхозкультур составляет 22,3 млн гектаров, что на 1,3% больше уровня прошлого года. В наличии имеются 147 тыс. тракторов, 79,4 тыс. сеялок, 249 тыс. почвообрабатывающих орудий.

Вице-министр энергетики Болат Акчулаков, в свою очередь, доложил об обеспечении аграриев необходимым объемом ГСМ. Так, стоимость с нефтеперерабатывающих заводов установлена в размере 160 тенге за литр (193 тыс. тенге за тонну), с учетом доставки операторов средняя стоимость в регионах составит 174 тенге за литр, что на 15-20 тенге дешевле рыночной.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что подготовка к весенним полевым работам ведется, а в южных регионах посевная уже началась. В этой связи акиматам областей поручено обеспечить посев сельхозкультур с соблюдением оптимальных агротехнических сроков. Акимам Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей необходимо обратить особое внимание на обеспечение посевов на площадях проблемных агрохолдингов.

"Необходимо продолжить диверсификацию посевных площадей востребованных сельхозкультур", - подчеркнул Аскар Мамин, отметив, что "от этого напрямую зависит обеспечение внутреннего рынка доступной растениеводческой продукцией, загрузка перерабатывающих предприятий и укрепление кормовой базы животноводства".

Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством энергетики держать на постоянном контроле вопросы отгрузки регионам дизтоплива с НПЗ, подчеркнув, что "никаких сбоев быть не должно".

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