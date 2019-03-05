Премьер-министр РК распределил обязанности между вице-премьерами и руководителем канцелярии

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал распоряжение "О распределении обязанностей между премьер-министром, заместителями премьер-министра и руководителем канцелярии премьер-министра Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

"В ведении премьер-министра - стратегические вопросы экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, государственного бюджета, вопросы межгосударственных отношений и международного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, обороны и правопорядка, развития нефтегазового сектора, управления государственными активами. В круг обязанностей также входят вопросы оборонно-промышленного комплекса, космической деятельности, туризма, связи, цифровизации отраслей и развития цифровой экономики, реализации административной реформы государственных органов и другие", - сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

В сферу деятельности первого заместителя премьер-министра А. Смаилова входят вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, торговой политики, развития малого и среднего предпринимательства. В компетенцию А. Смаилова входят также вопросы развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий, регулирования естественных монополий, развития конкуренции и защиты прав потребителей, тарифной политики и другие.

За заместителем премьер-министра Г. Абдыкаликовой закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной политики и модернизации, занятости, взаимодействия государства и гражданского общества, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, развития культуры и спорта и другие.

Заместитель премьер-министра Ж. Касымбек координирует вопросы оперативного управления экономикой и региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, развития энергосбережения и повышения энергоэффективности возобновляемых источников энергии, угольной промышленности, атомной промышленности и ядерной энергетики. В круг обязанностей также входят вопросы развития промышленности, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии и экспортного контроля, золотодобывающей отрасли, реализации государственной политики по увеличению доли казахстанского содержания при закупках товаров, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы, подготовки и прохождения отопительных сезонов и другие.

Руководитель канцелярии премьер-министра Д. Калетаев ответственен за вопросы информационно-аналитического, правового, организационного, протокольного, документационного, материально-технического и иного обеспечения деятельности премьер-министра и правительства. В функции также входят координация деятельности центральных и местных исполнительных органов, ведомств в части подготовки решений правительства и организации их исполнения, по вопросам соблюдения государственной и исполнительской дисциплины, защиты государственных секретов и обеспечения информационной безопасности и другие.

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