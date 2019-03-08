Премьер-министр РК возглавил cовет директоров "Самрук-Казына"

Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин возглавил cовет директоров фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК внесены изменения в состав совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Совет директоров АО "Самрук-Казына" возглавил премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин", - сообщил портал primeminister.kz .

Кроме этого, в состав совета директоров фонда вошел министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

Из состава совета директоров исключены Бакытжан Сагинтаев, Тимур Сулейменов.

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