Премьер-министру доложили о работе по ремонту теплоисточников в Сатпаеве

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы исполнения поручений, данных премьер-министром РК Алиханом Смаиловым по итогам рабочей поездки в Улытаускую область 14 апреля, рассмотрены на совещании в правительстве с участием руководства центральных госорганов и акимата региона, - Вопросы исполнения поручений, данных премьер-министром РК Алиханом Смаиловым по итогам рабочей поездки в Улытаускую область 14 апреля, рассмотрены на совещании в правительстве с участием руководства центральных госорганов и акимата региона, сообщает пресс-служба главы правительства.





Премьер-министру доложено о проводимой работе по ремонту теплоисточников в Сатпаеве, модернизации котлоагрегатов на ТЭЦ в областном центре, реконструкции автодорог Жезказган - Кызылорда и Жезказган - Караганда, а также Уйтас-Айдосского группового водовода, завершению строительства Эскулинского водовода, переоборудованию хозяйственно-питьевых очистных сооружений и возведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Жезказгане.





На совещании также рассмотрен ход реализации проектов по модернизации Жезказганского медеплавильного завода, льготному кредитованию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и поддержке предпринимателей в целом.





Кроме того, обсуждены актуальные вопросы строительства в регионе новых комфортных школ, перинатального и онкологического центров, а также ряда спортивных объектов.





Алихан Смаилов подчеркнул, что акимату Улытауской области необходимо обеспечить своевременную и качественную реализацию мероприятий, предусмотренных комплексным планом социально-экономического развития на 2022-2026 годы. При этом он обозначил необходимость ускорить разработку проектно-сметной документации по инфраструктурным проектам и реконструкции автодорог.





С учетом сегодняшнего обсуждения заинтересованным госорганам и акимату Улытауской области следует обеспечить исполнение всех поручений, данных по итогам рабочей поездки", - заключил премьер-министр.