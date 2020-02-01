Премьер-министры Казахстана и России провели переговоры

Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с председателем правительства РФ М. Мишустиным, прибывшим в Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме "Digital Almaty", передает Kazakhstan Today.

"Мы нацелены и далее работать с российскими партнерами в целях реализации стратегического курса отношений между двумя странами, заложенного Первым Президентом РК Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Владимиром Владимировичем Путиным. Наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подтвердил преемственность как основополагающий принцип своей деятельности", - сказал А. Мамин.

Россия – главный торговый партнер Казахстана. За 11 месяцев 2019 года двусторонний товарооборот составил $17,2 млрд. В РК действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала, что составляет 37,4% от общего числа предприятий с иностранным капиталом.

Для поддержания высокой положительной динамики торгово-экономического взаимодействия необходимо продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между нашими деловыми кругами, а также продвижению товаров на рынки третьих стран. Это важная работа ведется и на площадке Евразийской экономической комиссии", - сказал А. Мамин.

Активно развиваются совместные проекты казахстанского бизнеса с крупными российскими компаниями "КАМАЗ" и "Петербургский тракторный завод". В частности, планируется строительство заводов по производству редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей (ввод в 4 квартале 2021 года), специальной техники на базе шасси автомобилей КамАЗ, литейный завод для производства деталей. Одновременно запланировано создание инжинирингового и исследовательского центра в Казахстане с испытательным полигоном для тестирования новейших образцов автомобилей. В июле 2019 года осуществлена сборка первой тестовой партии тракторов "Кировец" совместно с "Петербургским тракторным заводом".

Символично, что первый визит в качестве главы правительства мы совершаем в Казахстан. Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения. Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются региональные связи", - сказал М. Мишустин.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в промышленной, энергетической, военно-технической, космической, водной и природоохранной сферах, а также взаимодействия в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.

А. Мамин и М. Мишустин акцентировали внимание на важности качественной подготовки к предстоящему в ноябре текущего года в Кокшетау XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему "Экологическое сотрудничество".

Отмечена необходимость активизации работы по реализации подписанной на прошлогоднем форуме в Омске Программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

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