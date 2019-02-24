Премьер освободил от должности заместителя председателя Комитета по ЧС

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев освободил от должности заместителя председателя Комитета по ЧС МВД РК Дузакбаева Барата, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Освободить от занимаемой должности заместителя председателя комитета по ЧС Дузакбаева Барата, который длительное время возглавлял департамент по ЧС по городу Астане. Исполняющему обязанности начальника столичного департамента по ЧС Маргулану Аманбаеву объявить строгий выговор, поскольку он длительное время являлся заместителем начальника столичного департамента", - сказал премьер-министр на заседании правительства.

Кроме того, он поручил за ненадлежащую работу объявить выговор заместителю министра внутренних дел РК Юрию Ильину.

"Внести представление в администрацию президента об объявлении выговора заместителю министра внутренних дел Юрию Ильину. Строгий выговор председателю Комитета по ЧС Владимиру Беккеру", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Приходит паводок - и начинаются подтопления, приходит зима - и начинаются пожары. Министры указали на имеющиеся недостатки, нужно было отразить это... Какие мероприятия проведены? Об этом ничего не было сказано. Вы только говорите о том, что вопрос на контроле. Какой контроль и какие результаты - мы видим", - сказал премьер.

Также премьер-министр поручил держать на контроле вопросы обеспечения пожарной безопасности.

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