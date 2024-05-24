Премьер подписал постановление об изменении границ Мангистауской области

В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек

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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием руководителей центральных государственных органов рассмотрены актуальные вопросы противодействия нелегальной миграции, - На заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием руководителей центральных государственных органов рассмотрены актуальные вопросы противодействия нелегальной миграции, сообщает пресс-служба надзорного органа.





В ходе заседания были доложены результаты прокурорских проверок. В шести регионах (Жамбылская, Туркестанская, Северо-Казахстанская, Карагандинская области, Алматы и Астана) прокуроры выявили каналы незаконной миграции и начали досудебные расследования.





Например, в Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, включающей сотрудников ЦОНов, медицинских учреждений и так называемых помогаек, которые за деньги подделывали трудовые договоры, медицинские справки и оформляли фиктивную регистрацию в жилье.





Прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам и в так называемых резиновых квартирах.





В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья.





В Алматинской области выявлено 13 тысяч таких фактов.





Всего по результатам проверок начато 42 досудебных расследования, связанных с подделкой документов, незаконным пересечением границы, неисполнением судебных актов и другими нарушениями.