Премьер проверил работу по водообеспечению Алматы

Премьер-министр также проверит исполнение поручений главы государства по модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, поддержке предпринимательства и укреплению индустриального каркаса

Фото: primeminister.kz

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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Алматы. Он проверил работу по строительству резервной системы водообеспечения города, - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Алматы. Он проверил работу по строительству резервной системы водообеспечения города, сообщили в пресс-службе правительства.





На территории насосной станции глава правительства проверил темпы работ по строительству резервной системы водообеспечения верхних районов мегаполиса. Важность проекта обусловлена исторической зависимостью от поверхностных вод. Ранее, 18 августа 2023 года на совещании по вопросам развития Алматы на фоне участившихся селевых выбросов и повышения мутности воды в реках президентом было дано поручение решить данную проблему, чтобы не ограничивать подачу питьевой воды в верхней части города. Алматы обеспечивается водой из шести основных источников: рек Большая и Малая Алматинка, Аксай, Каргалы и подземных водозаборов алматинских и талгарских месторождений.





Для стабильного бесперебойного водоснабжения создана дополнительная подпитка существующих сетей от Талгарского подземного водозабора на 17 тыс. кубометров/сутки. Проект предусматривает строительство шести новых скважин на 15 тыс. кубометров и полную замену 14 насосов на шести насосных станциях с увеличением их мощности на 60%. Заместитель акима города Аскар Амрин доложил, что поручение президента по резервной системе исполнено.





Кроме того, премьер-министру доложили в целом о проводимой работе по обеспечению централизованным водоснабжением всех жителей Алматы. В прошлом году построено 117 км водопровода и модернизировано 46 км, что позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению.





Для решения проблем водообеспечения жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство и проектирование четырех водозаборов. На текущий год запланировано строительство 142 км инженерных коммуникаций и ремонт 48 км сетей. Принятые меры позволят к концу года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень износа сетей до 53,8%.





Глава правительства отметил важность доступа населения к питьевой воде и дал ряд поручений по дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры.





Водоснабжение является стратегическим вопросом. Работоспособность систем жизнеобеспечения города - это первоочередная задача акимата. Прошлое лето показало проблемы. Поэтому важно завершить все начатые проекты. Разрабатываемая акиматом схема водоснабжения Алматы должна учесть альтернативное обеспечение водой населения из различных источников", - подчеркнул Олжас Бектенов.