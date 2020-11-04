Премьер РК поручил принять меры для построения эффективной системы предупреждения и реагирования на ЧС

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности в отопительный период, сообщила пресс-служба правительства, передает Kazakhstan Today.

С 1 сентября в жилом секторе РК произошло 1369 пожаров, что на 5,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост пожаров отмечается в Шымкенте, Алматы, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях, что в большинстве случаев обусловлено неправильной эксплуатацией электрооборудования и систем печного отопления.

Перед образованным Министерством по чрезвычайным ситуациям главой государства поставлены задачи по развитию и совершенствованию вопросов гражданской защиты, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Требуется принять меры, направленные на построение эффективной системы предупреждения и реагирования. Необходимо обеспечить защиту граждан и имущества от аварий, катастроф и иных бедствий", - сказал А. Мамин.

Глава правительства отметил, что с 2018 по 2020 годы повышена оснащенность противопожарной службы путем приобретения 404 пожарных автомобилей и 19 тыс. единиц оборудования и снаряжения. Хорошо была поставлена данная работа в столице, городах Алматы и Шымкенте, а также в Атырауской и Карагандинской областях. При этом акиматы Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областей не выделили достаточное количество средств на эти цели.

Премьер-министр поручил МЧС обеспечить четкую координацию работы по предупреждению пожаров, готовность сил и средств к оперативному их тушению, продолжить выявление нарушений и контроль за состоянием пожарной безопасности, особенно в жилом секторе и общественных объектах, совместно с МВД и органами соцзащиты - активизировать соответствующие рейдовые мероприятия.

Глава правительства поручил разработать и утвердить Дорожную карту материально-технического обеспечения противопожарной службы РК на 2021-2023 годы. Акиматам регионов дано поручение обеспечить пожарную безопасность объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

Взять на особый контроль работу котельных, расположенных в объектах социальной сферы. Ускорить решение вопросов их выноса за пределы зданий. Продолжить работу по созданию пожарных постов в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения противопожарной службы", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил акиматам регионов в течение месяца создать газотехническую инспекцию и обеспечить соответствующий контроль газового оборудования согласно закону РК "О газе и газоснабжении" (сделано в городах Нур-Султан, Алматы, Акмолинской и Костанайской областях). МЧС совместно с акиматами регионов дано поручение усилить профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности в период отопительного сезона.

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