Премьеру Казахстана рассказали о производстве новой продукции на патронном заводе

Фото: пресс-служба правительства РК

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Караганда. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершил рабочую поездку в Карагандинскую область, в рамках которой посетил ряд ключевых производственных предприятий и ознакомился с актуальными проблемными вопросами промышленного сектора, - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершил рабочую поездку в Карагандинскую область, в рамках которой посетил ряд ключевых производственных предприятий и ознакомился с актуальными проблемными вопросами промышленного сектора, сообщает пресс-служба главы правительства.





Аким региона Ермаганбет Булекпаев проинформировал главу правительства, что в области сформирован пул из 61 инвестиционного проекта на 1,5 трлн тенге с созданием свыше 14 тыс. рабочих мест. Большинство из них в горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли и строительной сфере.





В ходе посещения специальной экономической зоны "Сарыарка" Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью патронного завода Steel Manufacturing. В 2024 году здесь планируется завершить пусконаладку винтовочной линии, а также ожидается запуск серийного производства патронов различных калибров.





Казахстанский патронный завод является уникальным предприятием. Тут обеспечен высокий уровень безопасности и автоматизации, практически все процессы по сборке патронов проходят без человеческого участия. Ранее в РК не было своего производства стрелковых боеприпасов, а все потребности страны закрывались за счет старых запасов или приобретались за рубежом.





Премьер-министр подчеркнул, что завод должен работать на полную мощность, поэтому нужно организовать его загрузку за счет плановых заказов силовых ведомств.





Затем Олжас Бектенов посетил производственные цеха металлургического комбината Qarmet. Премьер-министр провел совещание по решению актуальных вопросов и дальнейшему развитию Qarmet.