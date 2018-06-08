Премьер-министр РК находится с рабочей поездкой в Мангистауской области

Актау. 8 июня. Kazakhstan Today - По поручению главы государства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, чтобы ознакомиться с ходом реализации задач послания "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", "Пять социальных инициатив", а также государственных и отраслевых программ и нового закона о предпринимательской деятельности, передает Kazakhstan Today.

В ходе рабочей поездки будут посещены ряд объектов промышленной и социальной инфраструктуры в городах Актау и Жанаозен, проведены встречи с общественностью, активом и предпринимателями области.

В Жанаозене премьер-министр на примере новой производственной базы АО "ОзенМунайГаз" ознакомится с ходом цифровизации объектов крупной промышленности в рамках послания президента "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".

На объекте мини-ТЭЦ ГКП "Озен Жылу", вошедшем в Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен, будет осмотрено функционирование турбинного агрегата и готовность котельной к предстоящему отопительному сезону.

Планируется, что в рамках посещения политехнического колледжа, Бакытжану Сагинтаеву доложат о принимаемых мерах по цифровизации системы образования. Здесь же состоится встреча с общественностью и активом города по вопросам социально-экономического развития, реализации Комплексного плана развития Жанаозена, расширения предпринимательства, цифровизации и перспективах дальнейшего развития.

В областном центре премьер-министр РК ознакомится с новыми производственными и сервисными возможностями в рамках технологической модернизации производственной базы и цифровизации деятельности компании "Шлюмберже" и металлургического завода ТОО "Aktau Steel".

В программе рабочей поездки в Актау - ознакомление с деятельностью Центра обслуживания предпринимателей. Внимание будет обращено на качество предоставления услуг по принципу "одного окна", направленных на развитие МСБ, и готовность к реализации нового закона о предпринимательской деятельности.

В акимате Мангистауской области Бакытжан Сагинтаев проведет встречу с активом области и представителями бизнеса по актуальным вопросам развития региона и реализации послания главы государства "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции". На повестке - вопросы технологической модернизации, цифровизации, дальнейшей диверсификации экономики, подготовки кадров, управления трудовыми ресурсами, а также развития бизнеса.

Напомним, Бакытжан Сагинтаев совершает цикл рабочих поездок по регионам по поручению главы государства. Ранее состоялись его рабочие поездки в Кызылординскую, Южно-Казахстанскую, Атыраускую, Карагандинскую и Костанайскую области, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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