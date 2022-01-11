НУР-СУЛТАН. 9 ЯНВАРЯ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев добровольно передал пост председателя Совета безопасности президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, сообщает телеканал "Хабар 24".
"Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны" - отметил Айдос Укибай.
По его словам, Елбасы и глава государства всегда были "по одну сторону баррикад", защищая свой народ, страну и будущее нации.
"И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти. В это сложное время Нурсултан Назарбаев призывает всех граждан продемонстрировать единство и сплоченность нашего народа и оказать поддержку нашему президенту – Касым-Жомарту Токаеву в борьбе с террористами и нормализации жизни в Казахстане" - отметил Айдос Укибай.
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Пресс-секретарь Назарбаева заявил о добровольной передаче поста главы Совбеза Токаеву
НУР-СУЛТАН. 9 ЯНВАРЯ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев добровольно передал пост председателя Совета безопасности президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, сообщает телеканал "Хабар 24".
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Аскар Умаров назначен министром информации и общественного развития
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Министром информации и общественного развития Казахстана назначен Аскар Умаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аскар Умаров родился в 1976 году в Алматы.
Окончил университет «Туран» по специальсности "экономист". Проходил стажировку в Израиле и Польше
Трудовой стаж:
Специалист по экономике в республиканском центре проблем культуры (1997);
Специалист по маркетингу издательского дома «БИКО» (1998 - 1999);
Корреспондент, обозреватель, заведующий отдела политики ТОО «Новости Недели» (2001 - 2004);
Шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2004 - 2006);
Главный менеджер АО «КазМунайГаз» (02.2007 - 10.2007);
Креативный директор ТОО «Infinity Communication» (10.2007 - 10.2008);
Первый заместитель генерального директора ТОО «Нур Media» (10.2008 - 01.2010);
Вице-президент НАО «Тюркская академия» (10.2011 - 01.2013);
Управляющий директор акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (04.2014 - 09.2014);
Президент «Общественного фонда «КазБизнесМедиа» (09.2014 - 04.2017);
Генеральный директор МИА «Казинформ» (04.2017 - 2020);
Председатель правления АО МИА «Казинформ» (01.2020 - 08.2021);
Вице-министр информации и общественного развития РК (с 08.2021).
Прочие должности:
Член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан (с 01.2021)
Впервые в должности министра.
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При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
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