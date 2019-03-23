Астана. 22 марта. Kazakhstan Today - Пресс-секретарем президента Казахстана назначен Берик Курмангали, передает Kazakhstan Today.



"Распоряжением главы государства Курмангали Берик Уалиулы назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.



Также сообщается, что Укибай Айдос Ыдырысулы освобожден от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства