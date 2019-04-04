Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Пресс-служба премьер-министра РК заявила о появлении фейковой страницы главы правительства в соцсетях, передает Kazakhstan Today.

Сообщаем, что аккаунт mamin_online в социальной сети Instagram является фейковым. Приняты соответствующие меры по приостановлению действия учетной записи", - говорится в сообщении на портале primeminister.kz .

СМИ, а также пользователям соцсети Instagram порекомендовали использовать информацию, размещаемую только на официальном сайте премьер-министра РК Primeminister.kz и в верифицированных аккаунтах в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, Instagram, Перископ, а также на официальном канале в Youtube.

С полным списком страниц главы правительства в соцсетях можно ознакомиться здесь

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