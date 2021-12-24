Презентован портал, содержащий общую базу по жертвам политических репрессий

НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел очередное заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На заседании рассмотрены основные итоги деятельности Проектного офиса, подкомиссий, рабочих групп и региональных филиалов Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий за 2021 год и определены приоритетные направления работы на 2022 год, сообщает пресс-служба Акорды.

Председатель комиссии Крымбек Кушербаев отметил, что на сегодняшний день сформирована целостная организационная структура Государственной комиссии в центре и в регионах, разработана методическая база, определен единый подход к исследовательской деятельности, выстроена целевая информационная стратегия, налажена системная изыскательская работа в государственных, ведомственных и зарубежных архивах.

На заседании был презентован электронный портал Государственной комиссии, содержащий общую базу по жертвам политических репрессий и информацию о деятельности ее структур.

Члены госкомиссии доложили о сформированных специальных фондах по вопросам репрессий в государственных архивах, развитии международного сотрудничества со странами СНГ и Европейского союза.

По итогам заседания правительству, руководителям центральных и местных исполнительных, а также правоохранительных органов были даны конкретные поручения по приоритетным направлениям работы на 2022 год, включающие организацию аналитической и экспертной оценки накопленного архивного материала, обеспечение исследовательской работы в регионах и расширение издательской деятельности Госкомиссии.