Президент предложил выплачивать компенсации работающим по 12 часов в день госслужащим

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме президентского молодежного кадрового резерва, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме президентского молодежного кадрового резерва, сообщает Акорда.





По словам президента, сегодня в президентский молодежный кадровый резерв входит 400 специалистов. 280 из них, или 70 процентов, назначены на ответственные должности в центральных и местных органах власти. Многие работают в квазигосударственном секторе и в сфере бизнеса.





Токаев сообщил, что в ближайшее время начнется отбор в региональный молодежный кадровый резерв. Акимам поручено обеспечить его прозрачное и справедливое прохождение. Кроме того, при формировании кадрового резерва будет учитываться специфика социально-экономической ситуации в каждой области.





В своем выступлении Токаев отметил, что сейчас на государственной службе ощущается определенный дефицит сильных отраслевых специалистов.





Тем временем в стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалифицированных кадров из частного сектора", - сказал он.





Президент подчеркнул, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором.





Считаю, что государственные служащие, которые находятся на работе, как правило, с 8-9 утра и до 8-9 вечера, должны получать определенную материальную компенсацию, но не перебарщивая с заработными платами и премиями. Вопрос актуальный. Мы будем решать его именно в пользу государственных служащих. Вопрос с жильем также нужно решать соответствующим образом. В этой связи стоит обратить внимание на опыт Сингапура и других стран. Необходимо рассмотреть эффективные подходы и методы в системе государственного управления", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства считает важным привлекать на государственную службу ученых, экспертов и активных граждан, особенно волонтеров. Наряду с этим президент отметил, что страна строит справедливое государство и инклюзивное общество, поэтому важен вопрос обеспечения гендерного баланса на государственной службе.





Несмотря на то что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже - 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно. Значительный дисбаланс наблюдается среди политических служащих, менее 10% из которых - женщины. Имеются диспропорции и в отношении доли молодежи на госслужбе. Необходимо увеличить количество женщин, молодежи и граждан с ограниченными возможностями на государственной службе. В частности, им должны быть предоставлены более широкие возможности для работы на руководящих должностях", - отметил президент.





Токаев также акцентировал внимание на активизации института наставничества для адаптации молодых специалистов к государственной службе. Он подверг критике сохранившуюся до сих пор практику командных перемещений. В этой связи администрации президента и агентству по делам государственной службы поручено взять данный вопрос под жесткий контроль и решительно воспрепятствовать подобным проявлениям.





Полагаю, что Агентству по делам государственной службы, может быть, в законодательном порядке нужно придать дополнительные полномочия, чтобы оно могло конструктивным образом влиять на кадровую политику в масштабах государства. Но это, конечно же, накладывает особую ответственность на само руководство агентства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Президент убежден, что государственная служба должна превратиться в передовую отрасль.





Пришло время окончательно искоренить бюрократию, бумажную волокиту, накопившуюся на протяжении многих лет. Все процессы в системе государственной службы должны быть прозрачными. Государство должно служить человеку. В стране нужно сформировать модель госслужбы, которая в полной мере защищает интересы граждан. Необходимо внедрять новые подходы к работе, отвечающие требованиям времени и запросам общества. Следует установить четкие критерии, по которым будет оцениваться деятельность государственных служащих. Другими словами, система оценки должна постоянно обновляться. Важно, чтобы вся работа, выполненная госслужащими, учитывалась. Главное, чтобы каждый государственный служащий был готов работать максимально эффективно в соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед страной", - сказал глава государства.





Наряду с этим президент призвал оптимизировать систему государственной службы с помощью IT-решений.





Необходимо эффективно использовать технологию искусственного интеллекта (AI) и Big Data, то есть большие данные. С помощью современных технологий следует усовершенствовать способы взаимодействия с населением, ведь все важные решения должны приниматься с учетом мнения граждан", - добавил Касым-Жомарт Токаев.