Президент дал ряд поручений главе Антикорра

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов представил Касым-Жомарту Токаеву отчет об итогах деятельности ведомства и исполнении ранее данных поручений главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства поручил руководителю антикоррупционного органа усилить координацию работы государственных органов и других организаций по противодействию коррупции, подчеркнув необходимость законодательного закрепления действенных рычагов воздействия на руководителей, не принимающих должных мер по предупреждению коррупционных проявлений в возглавляемых ими структурах, сообщает пресс-служба Акорды.

По поручению президента будут разработаны четкие критерии оценки эффективности деятельности министров и акимов с точки зрения противодействия коррупции. Руководители, занимающие пассивную позицию в этом вопросе, будут привлекаться к ответственности.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего повышения прозрачности расходования бюджетных средств.

Отмечая приоритетность превентивных мер, глава государства в то же время обратил внимание на необходимость безусловного соблюдения принципа неотвратимости наказания за совершение коррупционных преступлений с акцентом на поиск и возврат средств и активов, добытых преступным путем.

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