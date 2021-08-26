Президент дал ряд поручений и.о. министра сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева о текущем состоянии агропромышленного комплекса страны и системных мерах, направленных на его устойчивое развитие, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ербол Карашукеев проинформировал президента о задачах по развитию растениеводства, включая производство востребованных сельхозкультур, цифровизацию и внедрение технологий точного земледелия, создание современной системы семеноводства, сообщает пресс-служба Акорды.

Наряду с этим руководитель ведомства доложил о планах по развитию животноводства, использованию космического мониторинга и дистанционного зондирования для контроля видового состава растений на полях и пастбищах.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о работе по совершенствованию мер государственной поддержки и механизмов субсидирования, а также о реформировании ветеринарной службы, аграрной науки, системы подготовки кадров.

Основные направления реформирования отрасли будут реализованы в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы.

В завершение встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на развитие производства готовой переработанной продукции, организацию качественного и своевременного проведения уборочных работ, обеспечение кормами животноводческой отрасли в предстоящий зимний период.

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