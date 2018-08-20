Президент Казахстана дал ряд поручений председателю Верховного суда

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Верховного суда Жакипом Асановым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи глава государства заслушал отчет о деятельности органов правосудия за первое полугодие текущего года и исполнении ранее данных поручений, сообщила пресс-служба Акорды.

"За шесть месяцев 2018 года судами первой инстанции рассмотрено 1,8 млн судебных дел и материалов, что превышает аналогичный показатель прошлого года. По уголовным делам осуждено 16302 человека, 25% из которых приговорены к лишению свободы", - доложил председатель Верховного суда.

Жакип Асанов также проинформировал Нурсултана Назарбаева об уменьшении на 30% количества случаев избрания меры пресечения в виде ареста по экономическим преступлениям.

В завершение встречи президент Казахстана дал ряд поручений.

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