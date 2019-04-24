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Президент Казахстана дал ряд поручений по дальнейшему развитию Уральска и Западно-Казахстанской области

23.04.2019, 20:29 7102
Президент Казахстана дал ряд поручений по дальнейшему развитию Уральска и Западно-Казахстанской области
Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства был проинформирован об основных показателях социально-экономического развития региона и исполнении ранее данных поручений по повышению качества жизни населения. Касым-Жомарт Токаев указал на важность проведения системной работы по обеспечению доступным и качественным жильем малообеспеченных и многодетных семей. Большое внимание было уделено вопросам водоснабжения, улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры, особенно в отдаленных районах, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Уральска и Западно-Казахстанской области. 
 

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