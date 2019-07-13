Президент Казахстана наградил Валентину Матвиенко орденом "Достык" І степени

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Валентины Матвиенко орденом "Достык" І степени, передает Kazakhstan Today.
"За вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом "Достык" І степени Матвиенко Валентину Ивановну - председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в указе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Ранее Токаев наградил Игоря Крутого орденом "Достык" ІІ степени и вице-президента Европейской комиссии орденом "Достык" І степени.
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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства