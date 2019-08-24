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Президент Казахстана находится с рабочей поездкой в Карагандинской области

23.08.2019, 11:22 9964
Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область, передает Kazakhstan Today.
 
"В ходе поездки глава государства ознакомится с рядом индустриальных и социальных объектов. В Караганде под председательством президента состоится совещание по индустриально-инновационному развитию страны", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
 
Во второй половине дня программа визита продолжится в Жезказгане, где К. Токаев планирует ознакомиться с работой медеплавильного завода. 
 
24 августа глава государства примет участие в работе Международного туристического форума в Улытау и посетит концерт участников II Международного фестиваля музыки "Жезкиік".
 

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