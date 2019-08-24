Президент Казахстана находится с рабочей поездкой в Карагандинской области

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область, передает Kazakhstan Today.

"В ходе поездки глава государства ознакомится с рядом индустриальных и социальных объектов. В Караганде под председательством президента состоится совещание по индустриально-инновационному развитию страны", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Во второй половине дня программа визита продолжится в Жезказгане, где К. Токаев планирует ознакомиться с работой медеплавильного завода.

24 августа глава государства примет участие в работе Международного туристического форума в Улытау и посетит концерт участников II Международного фестиваля музыки "Жезкиік".

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