Президент Казахстана неформально пообщался с жителями села Ильичевка Северного Казахстана

Петропавловск. 17 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неформально пообщался с жителями села Ильичевка Северного Казахстана, которые переехали из других регионов страны, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в селе Ильичевка глава государства ознакомился с ходом строительства 14 жилых домов для переселенцев из других регионов Казахстана. В ходе неформального общения с семьями переселенцев Нурсултан Назарбаев отметил, что государством предпринимаются все меры по поддержке переселенцев, а также рассказал о своем жизненном пути.

"Вы знаете, что я родился в окрестностях города Алматы. В 17 лет я уехал из родных мест. Приняв это решение, я прошел трудовой путь в разных регионах, через трудности стал тем, кем сегодня являюсь. Вы это делаете ради будущего своих детей", - подчеркнул президент Казахстана.

В завершение он пожелал новоселам крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия на новом месте.

Всего в 2018 году в Северо-Казахстанскую область переехало около 900 человек в составе 235 семей. Все переселенцы обеспечены арендным жильем и трудоустроены. Общая сумма субсидий на переезд и возмещение затрат составляет более 1 млрд тенге.

Кроме этого, в ходе поездки по региону глава государства посетил сельскохозяйственный комплекс ТОО "Агрофирма Эксимнан" в Тайыншинском районе. Глава государства осмотрел сельскохозяйственные угодья, ознакомился с ходом проведения уборочной кампании и выразил уверенность в том, что в Северо-Казахстанской области в этом году будет собран хороший урожай.

Обращаясь к сельхозтоваропроизводителям региона, президент Казахстана отметил необходимость диверсификации сельскохозяйственного производства и развития животноводства.

"Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно внедрять в производство научные и цифровые технологии. Производительность труда невозможно поднять без развития перерабатывающей отрасли", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, руководители предприятий поблагодарили президента Казахстана за большое внимание к нуждам сельхозтоваропроизводителей и государственную поддержку аграрного сектора.

Глава государства также осмотрел сельскохозяйственную выставку, на которой были представлены образцы тракторов, комбайнов и другой уборочной техники, собираемой на заводах области.

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