Президент Казахстана обсудил с главой ЕБРР перспективы реализации совместных проектов

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Президент Казахстана обсудил с главой ЕБРР перспективы реализации совместных проектов06.06.2018
Государство  12:28

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, передает Kazakhstan Today.

Встреча состоялась перед началом 31-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства поблагодарил Суму Чакрабарти за участие в работе Совета иностранных инвесторов, отметив традиционный характер подобных двусторонних встреч.

Президент Казахстана подчеркнул, что в настоящее время в стране осуществляются совместные инфраструктурные проекты.

"За эти годы в Казахстан было инвестировано более $7 млрд. Сейчас вы приняли страновую программу сотрудничества с Казахстаном. Осуществляются большие инфраструктурные программы. Актуальными остаются содействие развитию малого и среднего бизнеса, а также поддержка аграрного комплекса", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь С.Чакрабарти отметил эффективность и важность площадки Совета иностранных инвесторов в процессе стимулирования инвестиционной активности в Казахстане и развития конструктивного диалога между государством и бизнесом.
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