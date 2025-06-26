Президент Казахстана открыл XI международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын"

Фото: Акорда

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Актобе. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан - верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии XI международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын" в Актюбинской области, - Президент Республики Казахстан - верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии XI международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын" в Актюбинской области, сообщили в пресс-службе Акорды.





В этом году "Айбын" посвящен 100-летию со дня рождения отважной дочери казахского народа, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Подвиг бесстрашной девушки-снайпера золотыми буквами вписан в историческую летопись нашего народа и дружественных нам стран (...) В этом году мы празднуем 80-летие Великой Победы, отдавая дань памяти и благодарности поколению победителей. Для Казахстана этот исторический юбилей имеет огромное значение. Наш народ внес неоценимый вклад в Победу, отстаивая идеалы свободы и справедливости (...) Мы всегда будем бережно хранить память о мужестве и стойкости наших доблестных воинов и тружеников тыла, преодолевших неимоверные испытания во имя мира и спокойствия на Земле", - выступил с речью глава государства.





Акорда

По словам президента, необходимо, чтобы молодежь в полной мере осознавала ценность и цену мира. В непростых условиях современного мира особое значение приобретают взаимопонимание, доверие и согласие между странами.





Акорда

Сильная армия - оплот нашей независимости и гарант динамичного развития страны. Сегодня в строю стоят по-настоящему патриотичные, смелые и крепкие духом граждане. Будущее казахстанской армии - в ваших руках! Вы также вносите свой вклад в строительство Справедливого и Безопасного Казахстана. Как верховный главнокомандующий я твердо верю в нашу молодежь - образованную, честную и целеустремленную (...) Уверен, наши ребята не только достойно выступят на состязаниях, но и проявят себя как гостеприимные и радушные хозяева", - заявил Токаев.





Акорда

В этом году масштабное мероприятие, объединившее около 800 участников из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, проходит в Актюбинской области. Сбор посвящен двум знаменательным датам: 80-летию Великой Победы и 100-летию Алии Молдагуловой.





В рамках сбора юные участники продемонстрируют свои способности в интеллектуальной игре "Айбын дарыны", технологическом конкурсе Smart Sarbaz и творческом состязании "Айбын жұлдызы". Программа также включает стрельбу из пневматической винтовки, разборку и сборку автомата Калашникова. Помимо этого, участников ждут спортивные соревнования, военно-тактическая игра "Күшіміз бірлікте", традиционный вечер у костра с исполнением патриотических песен.